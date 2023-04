Brak sve pozlati: Mitovi o braku koji zapravo nisu istiniti

Mnogi ljudi brak smatraju krajnjim ciljem i krajnjim odredištem njihovog 'putovanja'. Nakon što su nekoliko godina proveli u vezi sa svojim partnerom, oko kojeg su se iz dana u dan trudili i iskazivali mu svoju ljubav, sada je konačno došlo vrijeme za svadbena zvona i za početak jednog sasvim novog života.

A s brakom dolaze i brojne zablude i mitovi u koje sve više ljudi vjeruje, a koji su daleko od istine. Mnogi gledaju na brak kao na rješenje svih njihovih problema i na nešto što nas čini sretnima i manje usamljenima, a često čujemo i da je brak odnos između dvoje ljudi koji zahtijeva puno rada i odricanja.

Istina je da brak nije nešto što dvoje ljudi može tek tako učiniti, i sigurno nije odgovor na sve naše probleme, a u nastavku smo izdvojile nekoliko opasnih i neistinitih mitova o braku u koje ljudi vjeruju, a ne bi trebali.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Brak popravlja baš sve

Ideja da će sve u tvom životu postati bolje kada budeš u braku i nema nekog prevelikog smisla. Možda ćeš u braku imati razdoblje medenog mjeseca i iracionalne sreće, a možda nećeš, no svakom slučaju, život s tom osobom neće učiniti da svi problemi magično nestanu. A ako su u pitanju neke tvoje ili partnerove loše navike, postoji velika vjerojatnost da će se one prije pogoršati kada se vjenčate nego što ćete krenuti raditi na njima. Ukratko, treba biti svjestan da brak nije rješenje vaših problema, kakvi god oni bili, i da uvijek morate raditi na sebi i brak učiniti boljim za vas oboje.

Oženjeni ljudi manje se seksaju nego samci

Iako je ovo vrlo raširen mit, zapravo je obrnuto - istraživanje koje je provedeno na Sveučilištu u Chicagu pokazalo je da bračni parovi vode ljubav više i češće od samaca. Oženjeni parovi imaju 25% do 300% više seksualne aktivnosti od osoba koje nisu u braku, ovisno o dobi. Čak 43% oženjenih muškaraca izjavilo je da to rade barem dva puta tjedno, dok je samo 1,26% samaca odgovorilo da imaju odnose tako često. A neoženjeni muškarci imaju 20% veću vjerojatnost da će biti u celibatu nego oženjeni muškarci.

Oženjeni ljudi manje su usamljeni

Ljudi mogu biti usamljeni kada su solo i kad nemaju nikoga i tu nema sumnje. No ponekad, i ljudi koji su u braku mogu biti jednako usamljeni, a ta je usamljenost onda još gora samim time što su u braku i što ne bi trebali biti usamljeni. Usamljeni samac može u trenu upoznati nekoga i doživjeti ljubav i romantiku. No muškarci ili žene koji se nađu u praznom, usamljenom braku puno su više deprimirani. Zapamti, biti u lošoj vezi milijun je puta gore nego nemati nikakvu vezu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Brak nas čini sretnima

Ako nisi sretna sada, kada nisi udata, onda su velike šanse da nećeš biti sretna ni kada budeš u braku. Brak nije nešto što bi te trebalo činiti sretnom - ti si sama odgovorna za svoju sreću. Brak ti može donijeti veliku radost i zadovoljstvo, no isto ti tako može donijeti frustraciju, ljutnju i zbunjenost. A jednako tako, ni tvoj partner nije odgovoran za tvoju sreću. Sve je u tvojim rukama.

Brak je cilj nakon kojeg se više ne moramo truditi

Mnogi ljudi brak vide kao svojevrsni cilj kojem teže - svaka veza trebala bi 'završiti' brakom i on je krajnja točka nakon koje se mnogi parovi prestaju truditi i ulagati u svoju vezu. Muževi prestaju zvati svoje žene da ih pitaju kako im je prošao dan, više ne izlaze na spojeve i svaki dan im izgleda isto, bez lijepih riječi i komplimenata. No, to što ste sada u braku ne znači da biste se trebali prestati truditi jedno oko drugoga. Baš naprotiv, za dug i sretan brak važno je da si međusobno i dalje iskazujete ljubav, na ovaj ili onaj način.

Brak je posao

Ovo si sigurno čula milijun puta - da je brak svojevrstan posao i da na njemu treba raditi. Treba raditi na sebi, no za brak nije potreban nikakav rad. On zahtijeva pažnju, pokoju lijepu riječ, razgovor sa suprugom, mali znak pažnje, planiranje spojeva i vikend-izleta, kvalitetno provođenje zajedničkog vremena… Čim netko na brak gleda kao na nešto što zahtijeva 'puno posla', to je znak da nešto nije u redu. Brak bi trebao biti zabava i igra, a ne posao.