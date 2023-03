'Sedam važnih lekcija koje sam naučila u nesretnom braku'

Biti u toksičnom i nesretnom braku nije lako, a ponekad se čini još teže izaći iz tog braka, posebno ako su tu i djeca. Iz ovog ili onog razloga, mnoge žene neprestano važu prednosti i nedostatke ostanka u lošem braku naspram toga da budu same nakon razvoda, pa će ponekad radije ostati nego otići.

Bilo da ih je strah toga da ponovno budu same, da ih plaši ono nepoznato što ih čega, ili jednostavno svoju djecu ne žele razdvojiti od oca, mnoge žene odluče ipak ostati u nesretnom braku, no u većini slučajeva puno je bolje uhvatiti se u koštac s onim nepoznatim. A brak, bio on sretan ili ne, naučit će te puno toga o tebi samoj, ali i o odnosima s drugima, pa sve što naučiš u ovom nesretnom braku moći ćeš primijeniti i na buduće veze, kojih će sigurno biti.

Jedna anonimna autorica na portalu Your Tango podijelila je sedam stvari koje je naučila dok je bila u nesretnom i toksičnom braku, čak i kada nije bila svjesna da uči, a ovih sedam lekcija koje je ona naučila pomoći će i tebi ako prolaziš kroz sličnu situaciju.

Dobar seks ne poništava sve loše stvari

Koliko si često čula svoju prijateljicu kako se žali na svog dečka ili supruga, a zatim slegne ramenima, nasmiješi se i kaže: "Ali seks je odličan"? No na kraju dana, nije važno je li vam dobro u spavaćoj sobi - ako te izvan nje čini nesretnom i nimalo te ne poštuje, s godinama ti više neće biti važno kakav je u krevetu.

Izgled nije važan

Naravno da te tvoj suprug nekada privlačio - izgled je ipak prvo što primijetimo na osobi. No koliko te on sada privlači? Koliko ti je zgodan sada, kada se dere na tebe, ponižava te, ignorira te ili manipulira tobom? Čak i najzgodniji muškarac postaje neprivlačan kada te ne tretira onako kako zaslužuješ i kada si zbog njega nesretna.

Novcem ne možeš kupiti sreću

Previše žena ostaje u užasnim brakovima ako su u braku s nekim tko ih financijski uzdržava i uz koga nemaju nijednu financijsku brigu. No, vjeruj da je puno bolje mirno spavati u malom stanu nego strahovati od povratka u ogromnu kuću u kojoj živiš sa suprugom koji ti zagorčava život.

Ostati u braku zbog djece neće nikome pomoći

Tvoja djeca možda vole svog tatu, ali su nevjerojatno osjetljiva. Sve te svađe i sva ta napetost utječu na njih i povrjeđuju ih i definitivno će ostaviti traga na njima, ako ne sada, onda kada odrastu. Iako bi se djeca zbog razvoda mogla osjećati nesigurno ili potreseno, s vremenom će sve to prebroditi, a na kraju krajeva, bolje da odrastaju u mirnom kućanstvu s jednim roditeljem, nego uz oba roditelja koji se konstantno svađaju.

Ne možeš se promijeniti toliko koliko tvoj partner želi

Naravno, svatko od nas bi trebao barem pokušati promijeniti stvari na sebi koje nisu dobre za nas i naš brak. Ali nitko od nas se ne bi trebao toliko promijeniti i pretvoriti se u nešto što nije samo kako bi udovoljio svom partneru. Osim ako i tvoj suprug nije otvoren za promjene, čak ni tvoje promjene neće stvoriti sretan brak.

Biti sam nije strašno - najveći strah je onaj od nepoznatog

Strah od nepoznatog, pitanje kako ćeš platiti račune, zamišljanje da ćeš biti užasno usamljena ili čak pitanje s kim ćeš večerati može biti itekako zastrašujuće. Ali to nije tako zastrašujuće kao ideja da je nesretan život koji sada živiš jedini koji ćeš ikada moći živjeti i da nikad više nećeš biti sretna.

Mir je zdrav, ali svađa nije

Biti sam ili sam sa svojom djecom nakon godina braka može se u početku činiti čudnim, ali prilagodba tom novom životu nije ništa u usporedbi sa životom u nesretnom braku. Uvidjet ćeš da više nećeš imati glavobolje, želučane tegobe i tjeskobu - jer si sada puno mirnija. I dalje ćeš imati pokoji loš dan i biti pod stresom, no barem ćeš se uvijek vraćati u miran dom i moći ćeš mirno zaspati.