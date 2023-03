Nisi jedina: Uobičajene brige koje seksualni terapeuti stalno čuju

Užitak, intimnost, povezivanje s partnerom, seks poze, seksualne igračke, orgazmi… sve su to zabavne stvari vezane za seks koje ga čine nevjerojatnim iskustvom. No ono što je malo manje zabavno jesu nesigurnost, neželjena bol, disfunkcija, posramljenost - a i te su stvari sasvim normalan dio seksualnog života, dio koji je itekako prisutan, a o kojemu se ne govori dovoljno.

Nikome od nas nije zabavno pričati o tim stvarima, a baš zato što šutimo, često pomislimo da smo jedini koji imaju problema, no to nije istina. Gotovo svaku osobu more različite brige vezane za seks, a to potvrđuju i brojni seksualni terapeuti koji se naslušaju baš svega. S obzirom na to da seksualni odgoj diljem svijeta često nije implementiran na adekvatan način u obrazovni sustav, seks je prepun tabua i nedoumica. "Zbog toga postoji mnogo mjesta za brigu, a većina nesigurnosti s kojima se susrećem kao seksualni terapeut svode se na jedno pitanje: 'Jesam li normalan?'", za SELF ističe seksualna terapeutkinja Shadeen Francis.

Sasvim je uobičajeno imati milijun pitanja vezanih za seks, kao i nedoumica i briga, a u nastavku smo izdvojile neke uobičajene brige vezane za seks s kojima se seksualni terapeuti često susreću, ali i što oni kažu o njima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Osjećaš se kao da ne znaš što radiš

Kada govorimo o dobrom seksu, za njega je potrebna praksa, a u većini slučajeva ljudi su prepušteni sami sebi kako bi shvatili kakav je seks zapravo. Oni se često okreću pornografiji koja prikazuje sve samo ne realnu sliku toga kako bi seks zapravo trebao izgledati, a ako nisi sigurna u svoje sposobnosti i ponekad se osjećaš kao da nemaš pojma što radiš, nisi jedina.

Ljudi se često brinu da su loši u krevetu, za SELF kaže seksualna edukatorica Lexx Brown-James, i dodaje da je najčešće pitanje koje dobiva ono 'Kako ću znati jesam li dobar u seksu'? Ovo, naglašava Brown-James, nije pravo pitanje koje treba postaviti. Ne samo da je svačija definicija dobrog seksa drugačija, nego se dobar seks ne svodi samo na vještine - važno je istraživati i komunicirati s partnerom o tome što vam odgovara, i fizički, ali i emocionalno.

Neugodno ti je zbog masturbacije

Iako je 2023. godina, masturbacija je i dalje tabu tema, posebno kod žena. Možda si odrasla u okruženju koje te učilo da je to nešto 'prljavo' ili pogrešno, možda nitko s tobom o tome nije razgovarao ili si se možda oduvijek osjećala malo nervozno zbog ideje i želje da sama sebi ugodiš. Sekologinja objašnjava kako je mnogim je ljudima neugodno zbog toga i srame se pričati o tome.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Važno je zapamtiti da je masturbacija uobičajena i normalna i ne postoji samo jedan način za raditi to. Ljudi svih dobi, rasa, spolova, religija i statusa u vezi masturbiraju i postoji mnoštvo različitih načina da se to učini. "Ljudi masturbiraju koristeći svoje ruke ili svoje igračke", kaže Francis i dodaje da isto vrijedi i za ono što ljude uzbuđuje - ljudi masturbiraju na fantazije, sjećanja, vizualnu i audio pornografiju, književnost i još mnogo toga. Neki masturbiraju sami, dok drugi to rade i pred svojim partnerom ili s njim. Sve je to dio seksualnosti koji treba prihvatiti.

Brineš se da nisi dovoljno otvorena

Iako su danas neke stvari vezane za seks i dalje tabu tema, živimo u svijetu u kojem se sve više ljudi odlučuje za poliamoriju, a sve su se više normalizirali i različiti fetiši. A prema seksualnoj terapeutkinji Avi Pommerenk, iako je dobro da se o tome sve više priča, to sa sobom nosi i jednu negativnu nuspojavu - ljudi koji ne vole ideju poliamorije ili razne fetiše osjećaju se kao da su dosadni i nedovoljno otvoreni - što nije istina!

U redu je biti 'vanilija' kada je seks u pitanju i u redu je raditi bilo što što odgovara tebi i tvom partneru, bilo to nešto 'dosadno' ili nešto neobično. Važno je komunicirati sa svojim partnerom kako biste oboje na kraju bili zadovoljni s vašim seksualnim životom, a ako on želi nešto što se tebi ne sviđa, komuniciraj s njim i predloži neku alternativu. Nikako nemoj osjećati pritisak da moraš raditi nešto što ti nije ugodno.

Osjećaš pritisak da moraš imati odnose na određeni način ili u određenoj količini

Seksualna terapeutkinja ističe da je jedan problem koji često viđa kod parova pritisak vezan za spolne odnose. "To može uključivati stvari poput pritiska da moraš imati spolne odnose s partnerom, osjećaja da se od tebe očekuje da magično znaš kako zadovoljiti partnera bez komunikacije ili straha od seksualnih izazova i disfunkcija", ističe Kahn i dodaje da se najbolji seks događa onda kada zaboravimo pritisak i kada se možemo povezati sa svojim tijelom i partnerom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Također kaže da nije neuobičajeno da se parovi koji joj dolaze na savjetovanje brinu o posljedicama 'seksualne nedostupnosti' svojim partnerima. Na primjer, osjećaju se kao loši partneri ako ponekad nisu raspoloženi ili se boje da će ih partneri ostaviti ako se ne seksaju dovoljno često. No i tu je najvažnija komunikacija među partnerima jer ćete samo tako prebroditi sve probleme koji vam se nađu na putu.