Previše ili premalo: Koliko je seks važan kako bi veza funkcionirala?

Koliko je seks važan u vezi? Pitanje je ovo koje si svaki par s vremena na vrijeme postavi, posebno onda kada se njihova veza zatekne u 'sušnom' razdoblju bez seksa, a s obzirom na to da se sve više naglašava važnost seksa, najnormalnije je postaviti si ovakvo pitanje. A ako se i ti pitaš isto - nisi jedina.

Seks u dugogodišnjim vezama, u većini slučajeva, postaje sasvim sporedna stvar, a razlozi su razni - od male djece i previše obaveza pa sve do posla i stresa, ali i pada libida. No koliko je seks zapravo važan? Kako bi veza između dvoje ljudi funkcionirala, potrebno je puno više od zdravog seksualnog života, a moguće je oživjeti romantiku u vezi, doživjeti zadovoljstvo i naučiti kako biti intiman i bez seksa. A evo što o tome imaju za reći stručnjaci.

Seks u vezi - važan ili ipak ne toliko?

Odgovor na ovo pitanje ovisi od para do para. Dok nekim parovima i nije toliko važan, seks može biti vrlo važan dio veze za druge parove. Uz činjenicu da je ugodan i zabavan, jedno istraživanje provedeno na Državnom sveučilištu Florida pokazalo je da seks može pomoći u učvršćivanju romantične veze i pomoći parovima da se osjećaju povezanije jedno s drugim, ali i sigurnije u vezi. Istraživanja čak pokazuju da postoje brojne zdravstvene dobrobiti povezane sa seksom.

"Lako je pomisliti da je seks važan ako su nas učili da nešto nije u redu s nama ako u našoj vezi nema dovoljno seksa, no zapravo to ne mora značiti da je naša veza loša", za Woman&Home objašnjava seksualna terapeutkinja Lyndsey Murray i dodaje da je važno da se svaki par zapita zašto je njima seks važan - je li to zbog orgazma, jer se na taj način osjećaju željeno ili pak jer ih to može zbližiti puno više od ostalih stvari.

Važnost seksa u vašoj vezi trebali biste u potpunosti definirati vi kao par i seks bi trebao biti onoliko važan koliko vi mislite da je važan, a s time se slaže i seksualna terapeutkinja Kendra Capalbo. A ako se ne seksate dovoljno, to nikako ne mora značiti da je vašoj vezi kraj.

"Jednom sam radila s parom koji je došao k meni jer nisu imali spolne odnose. Imali su vrlo intiman odnos na sve druge načine i nakon nekoliko susreta s njima, konačno sam ih pitala je li nedostatak seksa za njih stvaran problem. Rekli su da im zapravo ne smeta činjenica da se ne seksaju i da su unatoč tome intimni i povezani", kaže Capalbo.

Dakle, svatko od nas drugačiji je i svaka osoba, čak i unutar iste veze, može imati vlastitu definiciju toga što je seks i dodijeliti mu svoju razinu važnosti. Na primjer, ako se osoba identificira kao aseksualna, možda neće smatrati seks nužnim dijelom veze. A tek onda kada se ova razina važnosti unutar para razlikuje, to postaje problem.

Važnost seksualne kompatibilnosti

"Često kada ulaze u vezu ili se vjenčaju, parovi ne govore o svojim očekivanjima kada je u pitanju seks. Pretpostavlja se da ste u vezi pa ćete imati odnose, no ako jedna osoba počne osjećati da se to ne događa dovoljno često, to postaje problem za oba partnera", ističe Murray i dodaje da je to poznato kao nedostatak seksualne kompatibilnosti i događa se kada osobe u vezi imaju različite seksualne potrebe.

Vrlo je uobičajeno da postoje neke razlike između tebe i tvog partnera u ovom području, objašnjava Capalbo, ali preveliki jaz može uzrokovati probleme. "Kada jedan partner želi imati seks više od drugog, to može dovesti do osjećaja odbačenosti i nesigurnosti. To također može navesti partnera s većim seksualnim nagonom da se osjeća ogorčeno zbog žrtve koju možda misli da čini za svoje partnera, dok drugi partner osjeća pritisak da mora to raditi iako to možda ne želi", ističe ona.

Seksualna nekompatibilnost tijekom kratkog razdoblja možda i nije preveliki problem, ali velike razlike u seksualnom nagonu, željama i potrebama mogu dugoročno uzrokovati probleme, osobito ako s partnerom ne razgovaraš o tome što se događa. "Mislim da je najvažniji način suočavanja s tim komunikacija i razmišljanje izvan okvira", kaže Capalbo.

Kako razgovarati s partnerom?

Prvo i osnovno, oboje morate biti opušteni i izgraditi povjerenje, jer možda neće biti jednostavno razgovarati o ovome. No, ako je to nešto što vam predstavlja veliki problem, komunikacija je ključna. Razmislite o tome koji bi mogao biti razlog nedostatka seksa. "Je li to nešto što je oduvijek prisutno ili za to postoji emocionalno ili fiziološko objašnjenje koje se može riješiti? Naš libido mijenja se tijekom života i nije konstanta, pa je vrlo važno razumjeti to", kaže Murray.

Dakle, kao i u svakom drugom području veze, i u ovom je komunikacija itekako važna jer samo na taj način možete riješiti ono što vas muči kao par. Važno je i da ovoj temi oboje pristupite otvoreno i bez osuđivanja i zapamtite da za svaki problem postoji rješenje.