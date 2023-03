Neporeciva kemija: Znakovi da između vas postoji snažna seksualna napetost

Seksualna napetost ustvari je snažna kemija između dvoje ljudi koji se fizički ili emocionalno međusobno privlače. Takva je kemija nabijena požudom i čini život uzbudljivijim i ljepšim. Kada nas netko snažno privlači na taj način, kažemo da osjećamo leptiriće u trbuhu.

Međutim, seksualna napetost nije nešto što osjećamo samo kada nekoga prvi put susrećemo. Ona može biti prisutna i u odnosu s kolegom s posla, supružnikom ili simpatijom. Važno je znati kako je održavati jer takva kemija može doprinijeti stvaranju duboke veze s osobom prema kojoj je ona usmjerena.

Bilo da si tek upoznala frajera koji ti se sviđa ili si već u ozbiljnoj vezi ili braku, postoje neki znakovi koji ukazuju na to da je u odnosu prisutna snažna seksualna napetost, a u nastavku ti otkrivamo koji su, kao i kako poboljšati seksualnu kemiju.

Gledanje u oči

Međusobno gledanje u oči jedan je od najočitijih znakova seksualne privlačnosti između dvoje ljudi. Želiš li frajeru dati do znanja da ti se sviđa, uspostavi kontakt očima. Na taj ćeš mu način pokazati da si zainteresirana za njega i za ono što govori. Osim gledanja u oči, ako si primijetila da te muškarac prati pogledom i 'checkira' od glave do pete, to je jasan znak da mu se jako sviđaš.

Flertovanje

Flert je jedan od najboljih načina na koji drugoj osobi dajemo do znanja da nam se sviđa. Usputni dodiri, dodjeljivanje komplimenta, seksi komentari, zavodljivi prijedlozi ili koketne poruke samo su neki od sjajnih trikova za kreiranje i jačanje seksualne napetosti.

Osmijeh

Osmijeh može biti jako seksi trik za zavođenje frajera koji ti se sviđa. Želiš li potaknuti stvaranje seksualne napetosti, pogledaj ga u oči i nasmiješi mu se. Osmijeh je najjednostavniji način za izražavanje sreće i prijateljskog stava, a također je i jedan od najintenzivnijih znakova seksualne kemije. Stručnjaci za odnose otkrivaju kako i žene i muškarci u odnosima koriste slična neverbalna ponašanja za izražavanje romantičnog interesa. Osmijeh i kontakt očima univerzalne su metode koje najčešće koriste i muškarci i žene kada žele zavesti osobu koja im se sviđa.

Seksi razgovori

Kada između dvoje ljudi postoji snažna seksualna kemija, zasigurno će u nekom trenutku spomenuti seks. U konačni ci sve vodi tome. Koliko god se ljudi trudili zadržati situaciju 'nevinom', ona prije ili kasnije postaje pomalo prljava. Želiš li frajeru dati do znanja da ti se sviđa, nemoj poricati svoje emocije. Bez obzira na to hoćeš li mu ispričati sve o svojim najluđim intimnim iskustvima ili pak više voliš suptilne seksi razgovore, oni će gotovo uvijek doprinijeti jačanju seksualne napetosti.

Određeni fizički znakovi

Seksualna napetost s vremenom nestaje u odnosu, a može se prepoznati i po određenim fizičkim znakovima kao što su:

osjećaj leptirića u trbuhu kada smo u prisutnosti te osobe

osjećaj elektriciteta kada se međusobno dodirujete

spontani dodiri

Ako si uočila da te muškarac često 'slučajno' dodiruje, to je jasan znak da mu se sviđaš i da želi nešto više.

Snažna kemija

Snažna kemija između dvoje ljudi u većini slučajeva znači i da je prisutna seksualna napetost, a najčešće je mogu primijetiti i drugi ljudi. Kemija se dogodi kada s nekim naprosto kliknemo i čini se da je baš sve onako kako bi trebalo biti. Međusobno flertujete, nikada vam ne ponestane tema za razgovor, a ugodno vam je čak i u tišini. Takva kemija često prerasta u seksualnost, osobito ako je prisutna obostrana fizička privlačnost. Seksualna napetost često se može javiti i kada nekoga želimo, ali znamo da ga ne možemo imati u tom određenom trenutku. Važno je naglasiti da su znakovi seksualne napetosti kod muškaraca puno izraženiji, dok ih žene pokazuju puno suptilnije.

Osjeća se u zraku

Kada je prisutna seksualna napetost između dvoje ljudi, to se jednostavno može osjetiti. To je poput navale kemije koju osjetimo kada smo u blizini osobe koja nam se sviđa. Riječ je o pomiješanim emocijama uzbuđenja i nove energije. Ako osjećaš kao da ti se zemlja okreće pod nogama kada on uđe u prostoriju, počinješ mucati, stidiš se kada te pogleda ili odjednom gubiš apetit za hranu kada sjedne pored tebe, sve to su sigurni znakovi seksualne napetosti koje nikako ne bi trebala zanemarivati.

