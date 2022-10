Strastvene 'igrice' često počnu s misionarskom pozom. Žena leži na leđima, on penetrira, a kut i brzinu određujete sami. Misionarka jamči intimnost, osjećaj kože na koži, poglede i poljupce, i to je njen recept uspješnosti. Iako je u vezi i braku dobro eksperimentirati s različitim pozama i pronaći svoj put do užitka, mnogi se odlučuju vratiti isprobanom – znajući da im odgovaraju.

Možeš, recimo, leći na leđa, ruke staviti iznad glave i raširiti noge ili ih držati gležanj do gležnja. Misliš da se takva poza isto naziva misionarskom? Ne, ruke iznad glave i potpuno raširene noge tvore pozu orla. Popularni orao ima razne varijante – od ležećih do stajaćih. Ipak, najviše se ističe poza 'slomljenog orla'. U njoj žena leži u prednjem položaju s jednom ravnom nogom. Druga joj je savijena kao da se nalazi u slomljenom orlovu krilu.

Ova poza ne iziskuje pretjerani napor ni preveliku sklonost k egzibicijama, većini je ugodna, a ima i svojih prednosti. Izdvajamo razloge zbog kojih se već večeras trebate podsjetiti 'slomljenog orla' ili ga isprobati što prije.