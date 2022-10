Hush, hush: 8 stvari o seksu nakon poroda koje moraš znati

Spolni odnos nakon poroda jedna je od onih tema o kojoj se, iz nekog razloga, rijetko govori. To nekada parove dovodi u nezgodnu situaciju jer ih muče ključna pitanja. Kad je pravo vrijeme za ponovni intimni užitak - je li to tri tjedna, mjesec dana ili tri mjeseca od poroda, što je sa šavovima, zašto se neke žene tijekom odnosa osjećaju neobično - kao da im je to sve potpuno novo? Zašto je jednima libido povećan, a kod drugih seksualna želja ni ne postoji? Ako si rodila prije nekoliko tjedana ili mjeseci, tvoje je tijelo prošlo niz hormonalnih promjena, a tu je i beba zbog koje se parovi osjećaju iscrpljeno i umorno.

Možda ti je u tim danima seks zadnji na pameti jer jedva pronalaziš vrijeme za sebe, no ne brini, s vremenom se i to promijeni. Kako beba raste, tako parovi ipak mogu izdvojiti koji trenutak za šetnju, izlazak i intimnost, a kad se konačno vrate vrućim trenucima, mnogi kažu da im je jednako ili još više strastveno nego prije poroda.

Naravno da treba vremena da vam se sve posloži i vrati u normalu, no ako na umu imaš sljedećih osam istina o seksu nakon poroda, osvijestit ćeš da nisi jedina koju more iste nedoumice. Njih je za portal Parents.com izdvojila američka ginekologinja Rebecca Booth. Najvažnije jest da, kao par, ne inzistirate na spolnom odnosu tik nakon poroda - iako se želja kod većine vraća mjesec dana od poroda, bolje je pričekati sedam do osam tjedana, nakon prvog pregleda poslije poroda i onda kad uvidiš da je pravi trenutak. Postoji mogućnost da ti tada neće sve proći po planu, ali ključno se pokušati opustiti što je više moguće.