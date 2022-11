Kako preboljeti osobu koju i dalje voliš? Imamo savjete stručnjaka

Ne postoje dva jednaka prekida i svatko od nas se s prekidom nosi na svoj način. Kada prekineš s nekim s kim si planirala budućnost, gradila život i očekivala da ćeš ga voljeti cijelog svog života, trebat će ti neko vrijeme za tugovanje i važno je dopustiti sebi da zaista osjetiš sve svoje osjećaje, bili oni dobri ili loši, kako bi iz te situacije mogla izaći otpornija i kao bolja verzija sebe, kaže psihoterapeutkinja Jasmine Celeste Cepeda za Cosmopolitan.

"Prekid veze također znači napuštanje života, stila života i identiteta koji si izgradila dok je ta osoba bila u tvom životu", kaže Cepeda i dodaje da stvari koje si voljela raditi s tom osobom možda ne bi trebala raditi dok tuguješ, jer je jedan od glavnih ciljeva da preboliš tu osobu i da se fokusiraš na sebe i na to da postaneš bolja i jača osoba.

Naravno da će boljeti i da će ti se u početku činiti da ga ne možeš preboljeti, no važno je da sama sebi osvijestiš da to možeš - jer zasta i možeš. A ako se osjećaš zbunjeno i želiš ga preboljeti, no ne znaš kako, u nastavku smo izdvojile nekoliko savjeta stručnjaka. Evo kako preboljeti osobu koju voliš na najzdraviji mogući način.