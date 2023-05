Dobre vijesti za sve koji vrište 'pod plahtama': Glasan seks dobar je za zdravlje

Što se tiče postizanja orgazma, svatko od nas ima neki svoj stil. Neki od nas vole preokrenuti očima dok prilično tiho dolaze do vrhunca, dok su drugi glasniji i što je orgazam bolji, to su oni glasniji. I naravno, nitko od nas ne želi čuti svoje cimere, susjede, roditelje ili bilo koga drugog kako vrišti od zadovoljstva, no pokazalo se da je glasan seks zapravo dobar za naše zdravlje.

A ako malo bolje razmislimo, to i ima smisla. Ideja da se osjećamo dovoljno ugodno s našim partnerom da nam nije neugodno zavrištati od zadovoljstva je suština seksa. Osim toga, glasan seks ima terapeutski učinak - oslobađa nas, zbližava nas s partnerom, ali i potiče strast. Kada smo glasni tijekom seksa - bilo da je to stenjanje, dahtanje ili vrištanje - svom partneru dajemo do znanja da uživamo u tome što radi. To može biti veliki poticaj za partnerov ego i motivirati ga da nastavi, a rezultat je više zadovoljstva za oboje. A kako užitak eskalira, tako raste i buka.

No, vratimo se na zdravlje. Znamo da su orgazmi dobri za zdravlje - brojna istraživanja tome idu u prilog i govore nam da se nakon orgazma osjećamo sretno, mirnije i manje pod stresom, a osim toga, orgazam potiče bolji i kvalitetniji san, jača dno zdjelice, a hormoni koji se oslobađaju za vrijeme orgazma, poput oksitocina i endorfina, djeluju kao prirodni lijekovi protiv bolova.

Glasan seks - bolji orgazmi

A kakve veze s orgazmima ima glasan seks? Naime, istraživanja su pokazala da glasan seks dovodi do većih i boljih orgazama. Dakle, vrištanje aktivira centar za uzbuđenje u našem mozgu, povećavajući svijest, osjet i uzbuđenje. Drugim riječima, čini nas osjetljivijima na dodir i vjerojatnije je da ćemo postići orgazam. I što glasnije vrištimo, to bi orgazam mogao biti intenzivniji.

No to nije jedina zdravstvena prednost glasnog seksa - prema seksualnom terapeutu i autoru brojnih knjiga, Ianu Kerneru, svaki razgovor, stenjanje, pa čak i vrištanje za vrijeme seksa mogu nam pomoći da lakše dišemo. Naime, prema nekim studijama, puls se tijekom seksa ubrzava, a govor opušta tijelo.

Dakle, ako ti je do sad bilo neugodno vrištati jer ne znaš što će misliti tvoji susjedi, sjeti se ovih činjenica i podsjeti samu sebe da vrištanje za vrijeme seksa može imati itekako pozitivne učinke na tvoje zdravlje - ali i na tvoje zadovoljstvo.