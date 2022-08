Nema akcije pod plahtama? Evo što se događa s tvojim tijelom

Postoje različiti periodi u životu. U nekima od njih si seksualno aktivna, dok ti u drugima uopće nije do seksa. Puno stvari utječe na to kakvi su ti seksualni apetiti, među ostalima i tvoja životna dob i situacija u kojoj se nalaziš. Ako si zabrinuta, pretrpana obvezama i nešto te muči, teško da će ti biti do akcije pod plahtama, a kad se zaljubiš nema toga što će ti ugasiti želju.

Periodi bez seksa mogu trajati jako dugo i ustvari je dosta nezahvalno govoriti o tome što je dugo, a što kratko kada je riječ o seksu. To je vrlo individualno. U dugim vezama ljudi se u pravilu manje seksaju, nego što su to činili na početku. Neki se ne seksaju uopće. Taj su segment života potpuno prekrižili.

Je li dobro živjeti bez seksa? U nastavku ti otkrivamo nekoliko mitova i istina o tome što manjak seksa čini tvome tijelu i psihi.