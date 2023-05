Ležerni seks u 40-ima: Sva pravila kojih se moraš pridržavati

Seks je uvijek odlična ideja, bilo da si u vezi ili braku i imaš stalnog partnera, uživaš u neobaveznim izlascima i vezama za jednu noć ili imaš prijatelja s povlasticama - dok god se to radi na siguran način, nema razloga da se ne uživa u njemu. A ležeran seks ili seks bez obaveza nije rezerviran samo za muškarce.

Ipak, ako si u 40-ima, moraš uzeti u obzir neka posebna pravila kojih se valja pridržavati. Ležeran seks u petom desetljeću života može biti jednako dobar kao onaj u 20-ima ili 30-ima, no postoje neka pravila koja će ti olakšati taj odnos. Evo što o tome za Pure Wow kaže certificirana seksualna edukatorica Kiana Reeves i koja su to pravila po kojima moraš 'igrati'.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Nemoj dopustiti partneru da upozna tvoju djecu

Stvari postaju itekako zamršene kada su u cijelu tu priču uključena djeca, kaže seksologinja Reeves, i posljednja stvar koju želiš učiniti je da tvoj partner počne graditi vezu s tvojom djecom kada ti s njim ne planiraš dugoročnu vezu. "Umjesto toga, pokušajte uživati u zajedničkom vremenu daleko od obiteljskog života i uživajte u slobodi i osjećaju avanture koji dolazi s manje odgovornosti i privrženosti", dodaje ona.

Budi jasna da ne tražiš supruga

Bilo da koristiš aplikacije za upoznavanje ili se s osobama upoznaješ uživo, Reeves predlaže da kažeš: "Ne tražim nešto ozbiljno ili dugoročno" ili "Tražim avanturu i nova iskustva, ali ne i dugoročnu vezu". Na taj ćeš način odmah u startu biti jasna što želiš i neće biti nikakvih nedoumica kasnije.

Sigurnost je na prvom mjestu

Ovo se odnosi na dvije stvari - prva, ako si samohrana majka, prvo se sastani s tom osobom u javnosti, a zatim ju dovedi u svoj dom (naravno, dok djeca nisu kod kuće). Druga stvar, važno je da koristite zaštitu cijelo vrijeme i svaki put, čak i ako ne spavate ni s kim drugim osim jedno s drugim. Inzistiranje na korištenju kondoma, kako bi se zaštitila od trudnoće i spolno prenosivih infekcija, odličan je način da partneru pokažeš da imaš samopoštovanja, kao i poštovanja prema njemu.

U redu je da zajedno provedete noć

Iako bi većina ljudi pomislila da je odlazak odmah nakon čina neophodan kako bi se zadržale zdrave emocionalne granice, seksualna edukatorica Reeves slaže se da je u redu da prespavate zajedno. "Sjajna je ideja provesti noć zajedno ako si netko kome treba više brige i povezanosti nakon seksualnog iskustva", kaže ona. Dakle, nema ništa loše u tome da noć provedete zajedno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Neka vaša veza bez obaveza bude privatna

Dakle, nema objava na Instagramu ili međusobnog upoznavanja prijatelja, budući da to podrazumijeva vezu. Osim toga, važno je da jedno s drugim otvoreno komunicirate, posebno ako se jedno od vas nalazi u kompliciranoj situaciji razvoda ili nečemu sličnom. A ako ako se nađeš u situaciji da svom povremenom seksualnom partneru stalno moraš objašnjavati svoje granice, razmisli o tome da on možda nije dobar za tebe.

Pristanak je uvijek važan

Neobavezni seks znači da ne poznaješ svog seksualnog partnera tako dobro, ako ga uopće poznaješ, tako da postoji mnogo prostora za pogrešnu komunikaciju. Drugim riječima, ne možeš računati na to da će primijetiti da si se ohladila u seksu (a jednako tako ni ti nećeš primijetiti da se on ohladio), tako da moraš biti u mogućnosti reći "ne" u svakom trenutku. "U svim seksualnim vezama moraš biti sigurna da si cijelim tijelom u tom iskustvu. To znači da su tvoj um, tvoje srce i tvoje tijelo usklađeni i da to zaista želiš", kaže Reeves.