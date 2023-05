Nije sve tako crno! Razvod te može učiniti boljom osobom - evo i kako

Kada nas netko u djetinjstvu pita "Što želiš biti kad odrasteš?", nitko od nas na to pitanje ne želi odgovoriti s "Razveden." Pa ipak, za neke je ljude to stvarnost, a kraj braka postaje dio njihove životne priče. Iako svi znaju za loše strane razvoda i nitko si to ne priželjkuje, postoji i druga strana medalje, ona malo ljepša i pozitivnija.

Tako je, postoji i dobra strana razvoda, čak i ako je bio neželjen i ružan, u konačnici te ostavio boljom osobom i promijenio te na bolje. Oblikovao te u novu osobu, ojačao te, dao ti snagu, pomogao ti da narasteš. Nitko nakon razvoda ne bude isti kao prije - a može biti puno bolji nego što je ikada sanjao da će biti. Evo na koje te sve načine razvod može učiniti boljom osobom.

Postat ćeš zrelija

Možda moramo biti punoljetni kako bismo se vjenčali, ali ne postoje testovi koji će nam otkriti jesmo li dovoljno zreli da se nekome zavjetujemo na vječnu ljubav. I u mnogim slučajevima, u prve brakove ulazimo još uvijek kao. Možda si previše vjerovala u ideju srodnih duša i činjenicu da ćete ti i tvoj partner živjeti sretno do kraja života, a razvod kao da te polio hladnom vodom i natjerao te da naglo odrasteš. Po prvi puta u životu, sada si shvatila da nije sve tako ružičasto i postala si zrelija. A to je definitivno velika stvar.

Imat ćeš više samopouzdanja

U početku bi nakon razvoda mogla osjetiti manjak samopouzdanja i osjećati se poraženo jer nisi mogla održati svoj brak. Ako je afera bila dio tvoje priče o razvodu, možda se pitaš što to ona ima, a ti nemaš. I neće biti lako. No, moraš shvatiti da kad god uspješno prođeš kroz nešto za što si mislila da nećeš moći, tada stječeš samopouzdanje. Kad god se suočiš sa svojim strahovima i preživiš, stječeš snagu. Tako je u svim životnim situacijama, pa i kada je razvod u pitanju.

Bit ćeš zahvalnija

Kada izgubiš sve, više ništa ne uzimaš zdravo za gotovo. Razvodom gubiš sve te lijepe uspomene, sadašnji brak i snove koje ste zajedno sanjali. No, kada se sve slegne, osjetit ćeš veliku zahvalnost za prijatelje i obitelj koji su priskočili u pomoć i stali uz tebe kada ti je to bilo potrebno. Cijenit ćeš svaki dan i bit ćeš zahvalna na svakom sretnom trenutku.

Postat ćeš neovisnija

Kada smo u braku s nekim, previše se oslanjamo na svog partnera - on je tu da nam pruži sreću, sigurnost, da se oslonimo na njega kada nam je teško ili kada moramo donijeti neku važnu odluku. Ipak, razvod donosi još jednu dobru stvar, a to je neovisnost. Tvoj je život sada u tvojim rukama i moraš naučiti preuzeti odgovornost za sebe, svoj život i svoju dobrobit. I iako će u početku možda biti teško, s vremenom će te to osnažiti.