Kada vezi dati drugu priliku? Stručnjaci kažu samo u ova 3 slučaja

Bez obzira na to koliko se devastirano osjećaš kad veza završi, najlošija ideja je pokušati je obnoviti iako to vjerojatno želiš više od svega. "Ako je veza prekinuta, prekinuta je s razlogom", kaže Matt Lundquist, socijalni radnik i terapeut za parove u New Yorku za portal Women's Health. U velikoj većini slučajeva bivši partneri se ponovno vraćaju jedno drugome, s vjerom da će iduća runda biti bolja i trajati zauvijek, no nije tako.

Istina, ima onih koji u tome uspiju, poput princa Williama i Kate Middleton, no puno je i onih veza koje nalikuju sapunici Kourtney i Scotta, a tko bi to poželio sebi? Lundquist kaže da je prvo potrebno hladne glave promotriti zašto ste prekinuli vezu. Kada vam oboma to bude jasno, možete razmišljati o tome može li idući put biti drugačije. Kako bismo ti pomogli da doneseš najbolju odluku za sebe, a time i za njega, u nastavku otkrivamo tri situacije u kojima je dobra ideja da vas dvoje pokušate još jednom. Vrijeme je za duboku i iskrenu rekapitulaciju vašeg odnosa.