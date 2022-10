Oralni seks izvrstan je dodatak tvom popisu seksualnih aktivnosti koje možeš raditi s partnerom i odličan način za dodatno začiniti predigru, osobito ako se dobro izvede. Međutim, ni to nije toliko jednostavno koliko se čini. Postoji tisuću i jedna tehnika oralnog seksa koju možeš isprobati, a svaka osoba će imati svoje osobne preferencije. Problem se javlja onda kada neki ljudi pretpostavljaju da će ono što je njihovom bivšem partneru bilo dobro biti dobro i sadašnjem partneru, no to nije uvijek slučaj.

Zato je, prema riječima certificirane seksualne terapeutkinje Gigi Engle, jedan od najvažnijih aspekata dobrog oralnog seksa - razgovor tijekom samog čina. A upravo je manjak razgovora najveća greška kod oralnog seksa, a čine ju mnogi. Brojna dosad provedena istraživanja dosljedno pronalaze vezu između seksualne komunikacije i većeg seksualnog zadovoljstva, a iako se razgovor tijekom seksa na prvu može činiti neugodnim, mnogi stručnjaci za seks tvrde da je biti glasan i pričljiv u krevetu dobra stvar.

To vrijedi i za vrijeme oralnog seksa, bilo da ga daješ ili primaš, a može biti bilo što - od prljavog razgovora do jednostavnih pitanja poput "Sviđa li ti se ovo?", "Uživaš li?" i slično. S time se slaže i Engle, posebno implicirajući na muškarce, a za Mind Body Green rekla je: "Kada si tamo dolje, budi glasan. Ona želi znati da želiš biti tamo dolje". Isto vrijedi i kada je obrnuta situacija, a evo i nekoliko razloga zašto biste ti i tvoj partner trebali prestati činiti ovu najveću pogrešku za vrijeme oralnog seksa i početi više razgovarati tijekom tog čina.