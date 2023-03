Ne događaju se sve 'pod plahtama': Ovo su 4 najčešće vrste afera

Zbog afera 'pucaju' veze i brakovi, no čini se da svatko ima svoju definiciju prevare. Jedni tvrde da je prevara isključivo seks s ljubavnikom/icom, dok su drugi uvjereni da je prevara čim u primisli imaš drugog muškarca ili se javljaš drugima. Kažu da je emocionalna afera jednako opasna kao i fizička te da je sve to sklizak teren.

Flert sam po sebi nije prevara, ali ako nastojiš šarmirati kolegu s posla ili se javljaš starom prijatelju razmišljajući kako bi bilo da si s njim, već si 'zagazila' u emocionalnu aferu. Ni stručnjaci nisu složni u tome gdje je granica između flerta i romanse, a postoji nekoliko vrsta prevare. Svima je zajednička jedna stvar, a to je što se događaju iza leđa prevarenog odnosno prevarene, a time je i odnos poljuljan. Evo podjele.

Od poljupca do seksa

Prva kategorija prevare ona je fizičke prirode. Nema tko se neće složiti da je afera spolni odnos s trećom stranom, no oko poljupca ili nježnih dodira ljudi ipak neće biti toliko složni. Ta će ponašanja smatrati sivom zonom, a odgovor je li strastveni poljubac prevara varira i ovisno o spolu. Organizacija Relate prije pet godina provela je istraživanje među pet tisuća žena i muškaraca. Jedan od petorice muškaraca priznao je da strastveni poljubac nije prevara, dok je više od devedeset posto žena reklo da to jest prevara.

Emocionalna prevara

Mnogi će reći da nema ništa gore od spoznaje da je partner sve udaljeniji od tebe i sve privrženiji nekom trećem. Možda si primijetila da se čudno ponaša, no ne možeš dokučiti u čemu je problem, a možda ti se čini da je sve hladniji. Tanka je granica između flerta i emocionalne prevare, a uključuje dopisivanje i provođenje vremena s nekim drugim i gajenje romantičnih osjećaja. Muškarac ili žena imaju dojam da se razumiju i poznaju bolje s nekim drugim nego partnerom? Ili imaš interne fore s trećom stranom, ili pak maštaš da si s njim? E, tu nastaje problem jer možda upravo činiš emocionalnu prevaru.

Fizička i emocionalna afera

Kad ove dvije vrste afera dođu u duetu te se otkriju, najčešće dolazi do prekida. Iako zaista postoje parovi koji prežive prevaru, većina ipak krene svatko na svoju stranu što se pokaže pravom odlukom. Ova vrsta afere odlikuje se po tome što počne 'u krevetu', a onda se s vremenom razviju osjećaji, a sve obavijeno velom tajnosti, odnsono iza leđa prevarenog.

Online prevara

Online prevaru također dosta ljudi ne smatra pravom prevarom, no dolazi u različitim nijansama. Varalica se dopisuje s drugom, razmjenjuje videozapise, a možda i fotografije eksplicitnog sadržaja – također iza leđa svog partnera. Oni se mogu, ali i ne moraju zbližiti u stvarnom životu, no veza ili brak svakako je narušen – posebice kad prevarena strana sazna za ta dopisivanja. Takva afera može trajati godinama, a može i ne mora eskalirati seksom. No to ne znači da se ne radi o prevari.