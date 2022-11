Nedostaješ li nekome? Ovo su znakovi kojima ti Svemir daje do znanja da je tako

Svakome od nas u životu nedostaje netko poseban. Možda je to davno izgubljena, a nepreboljena ljubav, član obitelji ili prijatelj s kojim si izgubila kontakt. Potajno se nadaš da ta osoba misli na tebe, da te se sjeti, kao što se i ti nje sjetiš. Voljela bi kada bi to mogla znati, no, kako?

Postoje duhovni znakovi koji ti pokazuju da osoba koju smo spomenule u uvodu misli na tebe kao što i ti misliš na nju. Možda je i tisućama kilometara daleko, no bliže ti je, no što misliš. U nastavku pročitaj koji su to duhovni znakovi kojima ti Svemir možda 'šapće' da onaj tko ti je važan i drag misli na tebe i nedostaješ mu. Za neke smo već čule, vjerojatno si i ti poput poklapanja kazaljki na satu ili ponavljanja niza brojeva, no za neke nam je ovo prvi glas.