Pet teorija zašto muškarci ženama uporno šalju fotografije svojih 'alatki'

Pametni telefoni i lakoća s kojom se komunica donijeli su i neke nove navike te se sada sve generacije susreću s potpuno novim navikama i načinima komunikacije. Tako i sve više žena dobiva fotografija muških genitalija, odnosno sve više muškaraca šalje fotografije svog golog spolovila u inboxe.

Prema istraživanju objavljenom u Journal of Sex Research, muškarci šalju neželjene fotografije svojih intimnih dijelova tijela uglavnom u nadi da će zauzvrat dobiti slične fotografije ili seksualnu interakciju. No psiholozi su se tek počeli baviti s ovakvim temama i postoje različite teorije o tome zašto je ovakav način ponašanja postao učestao, a objašnjavaju i različite motive.

Sexting je pojam koji djelomično objašnjava ovakvo ponašanje. Ovaj pojam je nastao na početku 21. stoljeća, a opisuje sljedeće: razmjena fotografija između partnera, razmjena fotografija između bivših partnera koji i dalje dijele takve fotografije i razmjena fotografija među osobama koje još nisu u vezi, ali se često jedna osoba nada da će biti. Sve ostalo se smatra cyberbullyingom. No sexting je toliko postao uobičajen da je jedno istraživanje iz 2015. pokazalo da 88 posto ispitanika (muškaraca i žena) reklo da je to učinilo, piše CNN.

Budi najbolja verzija sebe.

Psihologinja Peggy Drexler misli da čak ne postoji stigma oko toga i da ako se radi o sporazumnom odnosu to nije nužno štetno. No muškarci ipak češće šalju takve fotografije ženama s kojima se nisu dogovorili i koje to nisu tražile. Zašto muškarci imaju takvu potrebu objasnili su psiholozi, a u nastavku možeš pročitati neke od teorija.