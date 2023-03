Imaš osjećaj da mu je postalo dosadno s tobom? Ovo su znakovi da je to istina!

Na početku veze niste mogli jedno bez drugoga, svaki slobodan trenutak provodili ste zajedno. No, u posljednje vrijeme ti se čini kao da te se zasitio. Nekima već nakon nekoliko mjeseci postane dosadno u vezi u kojoj si do nedavno uživala, onim malo sretnijim to se dogodi nakon par godina. U tom periodu se sigurno pitaš misli li tvoj partner jednako kao i ti, je li i njemu dosta 'dosadne svakodnevice' koju živite?