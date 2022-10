Afera, prevara, preljub, varanje – sve ti te riječi vjerojatno stvaraju neugodu i negativan prizvuk. S prevarom se, nažalost, suoče mnogi. Primjerice, jedno je istraživanje pokazalo da je 2016. varalo 57 posto muškaraca i 54 posto žena, ali to ne žele svi priznati. Prema američkom istraživanju objavljenom na internetskim stranicama Institue for Family Studies nevjeru priznaje 20 posto ispitanih muškaraca i 13 posto žena.

A kad druga strana sazna za preljub, često se dogodi da par i nakon toga ostane zajedno. Nadaju se da to se to više neće dogoditi, krive treću stranu ili opisuju to 'trenutkom slabosti'. Pokušavaju naći izgovor za čin koji ostavlja ozbiljne posljedice za jednog i drugog partnera.

Osoba koja je prevarena često će sama sebe smatrati krivcem, poljuljat će joj se samopouzdanje i trebat će joj vremena da odluči kako će dalje. To je složen proces, a psihoterapeutkinja Sheri Meyers u svom priručniku 'Chatting or Cheating' savjetuje kako se nositi s doživljenom prevarom, korak po korak. Meyers ondje savjetuje da u danima nakon saznanja da si prevarena trebaš ostati aktivna i usredotočiti se na sebe. Svakako se treba odvojiti od partnera koji te prevario - bar na jedan ili dva dana - pa se tek onda suočiti s razgovorom.

Budi najbolja verzija sebe.

Dopusti emocijama da 'izađu', a kad konačno dođe do tog razgovara, nemoj zahtijevati znati detalje jer bi te one, kako piše psihoterapeutkinja, mogle još više opteretiti. Također, takav razgovor nema smisla ako se frajer i dalje viđa sa ženom s kojom te prevario jednako kao što nema smisla osvetiti mu se istog časa. U tim trenucima treba imati na umu da onaj tko je prevario jednom ima sklonost isto učiniti i drugi put. U većini slučajeva tu ne treba i ne smije biti povratka na staro nego svatko treba nastaviti svojim putem.

Kakva god bila tvoja odluka, vjerojatno se pitaš što nekoga navodi na varanje. Niz je mogućih razloga, a seksualni terapeuti Tammy Nelson i Fran Walfish za portal Red Book izdvajaju najčešće.