Postoje brojne seks poze, a svaki par ima neke svoje favorite. Međutim, određene su poze riskantnije od drugih te mogu uzrokovati i određene ozljede, a to je pokazalo i novo istraživanje.

Većina nas misli da zna sve o seksu, no malo tko je svjestan činjenice da se tijekom seksa može i ozlijediti, a studija objavljena u prilogu International Journal of Impotence Research koji izlazi u sklopu časopisa Nature otkrila je i koje su to poze u seksu najopasnije za pripadnike muškog spola.

Oni parovi koji vole eksperimentirati sa seks pozama te su energičniji među plahtama ujedno su izloženi i većem riziku od ozljeda prilikom seksualnih odnosa, a neke od najčešćih ozljeda koje se mogu dogoditi su pucanje kožice na muškarčevom spolovilu, ogrebotine pa čak i alergijske reakcije na lubrikante i seksi igračke. U najgorem slučaju, može doći i do prijeloma penisa, tvrde stručnjaci. Dakako, ako dođe do bilo kakve povrede prilikom seksa, trebalo bi se što prije obratiti liječniku.

Posebno bi na oprezu trebali biti muškarci jer kod određenih poza postoji rizik od ozljeda spolovila, a spomenuta studija otkrila je i tri poze koje su najrizičnije za pripadnike muškog spola. Na iznenađenje mnogih, među riskantnim pozama našla se i klasična misionarska poza koja je favorit mnogih parova.

Studija je pokazala da je rizik od ozljeda za muškarce najveći kod izvođenja 'doggy style' poze jer upravo ova poza uzrokuje 41% slučajeva prijeloma penisa. Druga po redu najopasnija poza je misionarka, a potom 'kaubojka', tvrdi studija.

Istraživanje je otkrilo da i 'doggy style' i misionarka mogu uzrokovati ozbiljne prijelome penisa stoga kod njih valja pripaziti. Dakle, sljedeći put kad krenete u akciju među plahtama, nije naodmet sjetiti se ove studije...