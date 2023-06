Evo po kojim se osobinama pravi džentlmen razlikuje od drugih muškaraca

Biti muškarac stvar je godina i zrelosti, no biti džentlmen stvar je izbora. Zapravo, to je niz izbora koji se donose tijekom života, i svaki dan u ponašanju i u odnosima s drugima.

Ako si već umorna od propalih veza i nezrelih muškaraca ili, bolje rečeno, dječaka koji te nisu znali tretirati onako kao što si zaslužila, onda se zasigurno pitaš kako razlikovati zrelog muškarca koji je ujedno i džentlmen od onog koji to nije?

Nažalost, u današnjem društvu džentlmeni su postali rijetka vrsta pa ih je i teže pronaći. No, po čemu se to džentlmeni razlikuju od ostatka 'čopora'? Riječ je o suptilnim razlikama koje možda na prvi pogled i nisu toliko primjetne, ali ih je važno uzeti u obzir kod odabira idealnog partnera.

U nastavku ti otkrivamo nekoliko važnih osobina po kojima ćeš prepoznati istinskog džentlmena.

Ljubazan je prema svima

Džentlmeni, odnosno kvalitetni muškarci uvijek će se prema svima odnositi s poštovanjem i ljubaznošću. Oni nemaju razloga da ponižavaju ili omalovažavaju druge. Znaju razliku između samopouzdanja i arogancije. Bilo da se radi o osobi koja mu poslužuje kavu, čisti pod u teretani ili direktoru njegove tvrtke, on zna da su svi oni ljudska bića i da zaslužuju poštovanje.

Uvijek se trudi biti bolji

Zreo muškarac svjestan je činjenice da mora voditi brigu o sebi, o svom fizičkom zdravlju i psihičkom blagostanju. U društvu koje je opterećeno vanjskim izgledom, on zna i razumije važnost onoga što se nalazi iznutra. I radi toga se uvijek trudi biti bolji, neprestano radi na sebi i na svom razvoju. Bilo da se radi o čitanju knjiga, slušanju predavanja, gledanju dokumentaraca ili drugom načinu edukacije, on uvijek pokušava obogatiti svoje znanje.

Cijeni i poštuje svoju obitelj

Važnije od profesionalnih postignuća i uspjeha je njegovanje odnosa s ljudima do kojih nam je stalo. Džentlmen shvaća da, koliko god daleko dogurao u životu, nema veće sreće od one kada si okružen dragim ljudima. Upravo radi toga, on jako cijeni i poštuje svoju obitelj.

Ne boji se biti u krivu

Čini se kao da se mnogi ljudi danas jako boje biti u krivu. Kvalitetan muškarac ne boji se priznati da je pogriješio jer je jako dobro svjestan činjenice da nitko nije savršen. Osim toga, zna da nam upravo pogreške omogućavaju da nešto naučimo i da rastemo kao osobe. Samo kada smo u krivu, upijamo nove informacije i mijenjamo svoja stajališta, i tek nakon toga možemo biti 'u pravu'.

Važno mu je da usreći ženu koju voli

Kada je u vezi, džentlmen ima visoke standarde i uvijek će učiniti sve da usreći ženu do koje mu je stalo. To znači da svoju partnericu nikada neće vrijeđati, omalovažavati niti zlostavljati. Kvalitetan muškarac cijeni svoju ženu i svakodnevno joj to pokazuje svojim ponašanjem. On nikad neće zaboraviti raditi sve one male stvari za koje zna da ju čine sretnom.

Iskren je

Povjerenje je temelj kvalitetnih odnosa, a ono se može uspostaviti samo ako smo iskreni jedni prema drugima. Džentlmen će uvijek biti iskren prema ženi do koje mu je stalo. Na njega ćeš se uvijek moći osloniti jer ćeš znati da ga prati reputacija časnog čovjeka. Dosljednost mu je važna, kako u profesionalnom, tako i u privatnom životu.

Misli na druge, a ne samo na sebe

Među džentlmenima nema mjesta za sebičnost. Nema mjesta ni za one koji žele uspjeti na temelju tuđe muke. Nema mjesta za one koji maltretiraju druge radi vlastite koristi ili bilo kojeg drugog razloga. Džentlmen će poštivati druge muškarce, žene, djecu i životinje i odnositi se prema njima ljubazno. On je samouvjeren i jako dobro zna da nanošenjem zla drugima ništa ne dobiva.