Misliš da mu se sviđa kolegica s posla? Ovih osam znakova to će ti potvrditi

Osjećaš da je nešto čudno, ali ni sama nisi sigurna što. Tvoj se partner promijenio i nešto ti govori da je u pitanju treća osoba. Ipak, on i nema baš neki društveni život i većinu vremena provodi na poslu. To može značiti samo jedno - "bacio" je oko na svoju kolegicu s posla. Cijelo vrijeme znaš da na poslu postoji ta jedna kolegica, no ni u najluđim snovima nisi ni pomišljala na to da bi između njih nešto moglo biti.

No kako znati da je zaista to u pitanju, a ne tvoja paranoja? Postoje neki znakovi po kojima ćeš to prepoznati. Osim tvog instinkta, koji je rijetko kada u krivu, većinu toga prepoznat ćeš iz njegovog ponašanja, a najviše iz promjene njegovog ponašanja.

Odjednom sve više vremena provodi na poslu, a prije nije? Sve češće odlazi na pića s kolegama nakon posla? Ovo, ali i brojni drugi, samo su neki od znakova koji ti mogu ukazati na to da nešto nije u redu i da mu je kolegica s posla puno više od kolegice.