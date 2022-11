Postoji nekoliko vrsti orgazama kod žena o kojima smo već pisale, točnije njih 11 za koje možda jesi, možda nisi čula, no jedan od njih si sigurno barem jednom doživjela. Od klitoralnog i vaginalnog pa sve do analnog i cervičnog orgazma, mnogo je načina na koje žena može doživjeti vrhunac, a u posljednje vrijeme stručnjaci sve više pričaju i o 12. vrsti orgazma kod žena - najrjeđem, ali i najintenzivnijem - o orgazmu iz G-točke u grlu.

Neke žene uspiju doživjeti orgazam isključivo stimulacijom svojih usta, jezika i grla, a oralni seks ili jednostavno sisanje prstiju ili igračke dovoljno je da ih dovede do vrhunca. Neke od njih kažu da osjećaj orgazma prvenstveno osjećaju u ustima ili grlu, a druge osjećaju kako im se to proteže do njihovih genitalija ili kroz cijelo tijelo.

Grlo je prepuno osjetilnih stanica, a usta i jezik bogati su živčanim završecima, za koje seksolozi i liječnici kažu da mogu potaknuti orgazam u pravim uvjetima. "Stimulacija bilo kojeg dijela tijela može rezultirati orgazmičkim iskustvima. Središte orgazma je u mozgu, a neki ljudi mogu doživjeti orgazam na načine za koje većina drugih ljudi niti ne zna da su mogući", za Insider kaže seksologinja Carol Queen. No, što točno može biti izvor orgazma u grlu, najintenzivnije vrste orgazma koja postoji?