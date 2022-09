Taj čudesan orgazam. U teoriji, radi se o vrhuncu seksualnog doživljaja koji je popraćen ritmičkom kontrakcijom. Subjektivno, u tih nekoliko sekundi žena osjeti snažan osjećaj ugode koji je teško opisati. Jednostavno, usredotočena je na doživljaj. Zatim slijedi faza opuštanja u kojoj se osjećamo 'dvije kile lakše', a često je to popraćeno euforijom i srećom.

Jesi li znala da žena može doživjeti i do 11 različitih vrsta orgazma? Do najpoznatijeg - klitorisnog - dolazi stimulacijom živčanih završetaka, a do vaginalnog unutarnjim podraživanjem klitorisa.

Da, tako je - klitoris je složen organ namijenjen isključivo seksualnom užitku. On nije samo 'gumbić' nego se devedeset posto njega nalazi ispod površine, a ima čak osam tisuća živčanih završetaka. I zato je tako osjetljiv te nam svaki put može pružiti drugačiji osjećaj orgazma - nekad jači, nekad u valovima, a nekad jedva primjetan.

Ok, znamo da je vjerojatnije da ćeš doživjeti orgazam poznaješ li svoje tijelo, znaš što ti odgovara te ako se prepustiš podražajima. Možda si čula priče o 'svršetku' u snu, a možda si to i doživjela pa ti nikako nije jasno je li to bio vrući san ili stvarnost. Probudila si se i pitala je li moguće doživjeti orgazam bez stimulacije. Iako je to područje i dalje nedovoljno istraženo (jer je ženska seksualnost dugo bila tabuizirana), znanost kaže da je moguće! Evo u kojim situacijama možeš doživjeti ovo hands-free iskustvo.