Odlučila si mu oprostiti prevaru? Budi spremna na ove 4 stvari

Mnoge žene tvrde kako nikada ne bi oprostile prevaru, no kada do nje dođe, umjesto da nevjernog partnera izbace iz svog života jedno za svagda, one ga primaju natrag širom raširenih ruku, gazeći pritom sve svoje principe. I pogrešno bi bilo reći da su nedosljedne iako se to u datom trenutku čini.

Emocije su u igri, godine uložene u vezu i nije lako djelovati racionalno. Koliko je pametno primiti natrag nevjernog partnera, pročitaj u nastavku. Odnosno, otkrivamo ti što se sve mijenja prevarom i koje teške lekcije tek imaš za naučiti.

Ako mu oprostiš, ne zaboravi. Budi pametna i poštuj sebe. To je najbitnije. Možda je stvarno to što je učinio bila pogreška koju više nikada neće ponoviti, a možda je bila tek uvertira u nešto što će postati dio njegovog karaktera kada shvati da i nije tako strašno varati, osobito kada postoji mogućnost povratka.