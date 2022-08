Ako na ovih 5 pitanja odgovoriš s 'da', u vezi si koja će potrajati cijeli život

Bez obzira na to koliko si dugo u vezi, sigurno si se barem jednom zapitala je li on "onaj pravi" i jesi li pronašla ljubav za cijeli život. To je najnormalnije pitanje koje si svatko od nas jednom u životu postavi i iako ti se na prvu možda čini da takvo što ne možeš tek tako otkriti, postoje neka pitanja koja će ti pomoći da shvatiš jesi li u vezi koja ima svijetlu budućnost.

Veza koja može potrajati cijeli život sastoji se od dvoje ljudi koji mogu otvoreno razgovarati i imaju zdravu komunikaciju, koji su iskreni jedno prema drugome i poštuju se i koji vole provoditi vrijeme zajedno. Važno je, naravno, i kako se ti sama osjećaš, pa ako tražiš nekoga tek toliko da popuni neku prazninu u tebi, to nije pokazatelj zdrave veze.

Nekoliko je znakova koji ti mogu pokazati da si u vezi koja može potrajati i do kraja života, ali i pitanja koja si možeš postaviti kako bi to saznala, a ako na ovih pet pitanja u nastavku odgovoriš s "da", tada možeš odahnuti - jer to znači da si u vezi na duge staze koja ima budućnost.