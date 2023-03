Veza na raskrižju: Ova pitanja otkrivaju je li bolje da svatko krene svojim putem

Prvih par mjeseci ili godina sve je bilo savršeno. U njemu si vidjela samo vrline – vjerojatno i on u tebi, strast je 'bujala' i jedva ste se čekali viđati. Postupno ste prestali idealizirati vezu, a rasprave i svađe sve su češće vaša svakodnevica. Počela si razmišljati o svakom aspektu veze i propitkivati je li to 'to' i jesi li zaista sretna.

Ne brini, nije zabrinjavajuće ako se vaš odnos u jednom trenutku nađe na raskrižju jer se jedno od vas osjeća nesigurno – kao da ni sami niste sigurni bi li trebali nastaviti ili se razići. Taj osjećaj sumnje možda se javio jer ste se počeli bolje upoznavati ili pak jer te prate neugodna iskustva iz prošlih veza.

Javljaju li ti se sumnje i propitkivanja, trenutak je da zastaneš i razmisliš ispunjava li te uopće ta veza. Još je važnije pokušati spoznati uzrok tih nesigurnosti, a stručnjaci za veze slažu se da to signalizira da u odnosu postoje neriješeni problemi ili da niste dovoljno otvoreno komunicirali o tom odnosu. Možda niste naučili kako komunicirati, možda vam kompromisi nisu jača strana, a možda vam nedostaje podrške.

Puno je mogućih razloga, no očito je da takva poljuljana veza zahtijeva puno rada, strpljenja i, najvažnije, obostrane želje da se ona održi. Prije svega kreni od sebe i postavi si ovih nekoliko pitanja. Ona bi ti mogla razbistriti što u toj vezi ne valja, odnosno izvor tvojih nesigurnosti. Čini nam se da su oni najbolji pokazatelj na čemu biste trebali poraditi i što te muči.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

''Koliko se često ovako osjećam?''

Kad se nađeš u vrtlogu različitih emocija zbog kojih ni sama nisi sigurna je li to ono što tražiš, prvo se zapitaj koliko ti se često javlja sumnja. Prođe li ti to kroz glavu jednom mjesečno nakon napornog dana? Ili pak nakon svađe? Ili u zadnje vrijeme od jutra do mraka razmišljaš trebaš li mu dati još jednu priliku. Dvojbe se javljaju u velikom broju veza, i to u početnim stadijima ili nekim kriznim vremenima, no kako će se one razriješiti i hoće li ovisi o vašoj reakciji, odnosno akciji. Sasvim je moguće da će vas to krizno razdoblje ojačati, ali ako stalno važeš stvari i shvaćaš da si sve manje sretna, to je očiti znak da je bolje da svatko krene svojim putem.

A kad si razriješila koliko ti se često javljaju dvojbe, razmisli kako se osjećaš u toj vezi. Pruža li ti ona sigurnost, dovoljno ljubavi i sve ono što bi u ovom trenutku htjela? Ti će ti odgovori biti putokaz daljnjeg djelovanja. Jer ako postoji konkretan problem koji narušava sklad, potrebno ga je iskomunicirati, a ne ignorirati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

''Jesmo li oboje spremni nešto promijeniti?''

Nije čudno što propitkuješ vezu ako duže vremena imaš osjećaj da se samo ti trudiš. Već smo nebrojeno puta napisale da sretne veze nema bez razumijevanja, poštovanja i djelovanja. Upitaj se kako partner reagira kad mu adresiraš problem, je li ga svjestan ili se okreće u drugu stranu. To bi ti moglo iskristalizirati viđenje vašeg odnosa. Možda se baš zbog njegove pasivnosti osjećaš nezadovoljno. Nema smisla biti u vezi u kojoj samo jedna strana sudjeluje. Uz to, i on i ti morate biti svjesni vlastitih mana i vrlina te spremni priznati pogrešku jer će se bez tog problemi samo gomilati. Ego treba ostaviti sa strane.

''Kakva je, po meni, idealna veza?

Važno je biti svjestan što očekuješ od partnera i podudaraju li vam se ta viđenja. Pitaj se koje bi osobine partner trebao imati i poklapa li se to s trenutnim stanjem. Naravno, tu trebaš biti realna i raditi na tome da i ti jednako ulažeš u vezu i radiš na sebi. Probaj si vizualizirati ''savršenu'' vezu, a onda vizualiziraj sadašnju. Koje su sličnosti, a koje razlike?

''Je li ova veza ista kao i prošla?''

Nije rijetkost da ljudi u sadašnjim partnerima traže kopije bivših, no hajmo ovako okrenuti priču: sasvim je moguće da se tvoja propitkivanja javljaju jer kod ovog partnera vidiš obrasce bivšeg. Očito sada želiš nešto drugačije jer si izvukla lekciju. Moguće je i da se samo bojiš da će sadašnji partner postati identični kao i bivši – što uopće ne mora biti slučaj. Možda te sumnje proizlaze iz trauma kojih se potrebno pokušati osloboditi.

''Kako veza utječe na moje samopouzdanje''

Ovo pitanje je ključno. Zdrava veza temelji se na poštovanju i uvažavanju. Partner te ne smije tjerati da se promijeniš iz korijena samo zato što bi on to htio. Ljubomora, prozivke, omalovažavanje, manipulacije – sve su to nepoželjna i štetna ponašanja. Takvog se trebaš riješiti. Osjetiš li sumnju i nezadovoljstvo odnosom, zapitaj se kako se partner odnosi prema tebi, a kako ti prema njemu? Jeste li na istoj valnoj duljini ili on nastoji sebe staviti u središte? Shvatiš li da te on sputava i srozava ti samopouzdanje, to iskomuniciraj, a ako nema pomaka, produlji dalje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

''Imamo li sličnu viziju budućnosti?''

Važno je da par zna kako komunicirati i riješiti sukobe, ali i da imaju dodirnih točaka. Tvoja propitkivanja možda proizlaze iz činjenice da se on za dvije godine vidi u apsolutno drugačijem 'điru' od tebe. Ili pak ima totalno drugačije vrijednosti od tebe, ili je pak trenutno suviše neozbiljan... Naravno, ove se karakteristike mogu primijeniti i na žene. U svakom slučaju, postoji šansa da ste jednostavno previše različiti pa te onda brine hoćete li dugoročno naći zajednički jezik. Od presudne je važnosti da misli podijeliš s partnerom nakon što sebi pokušaš objasniti neke stvari. Jedino tako možete napredovati i vidjeti što ćete i kako dalje.