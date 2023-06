'Prekriži' ga: 6 očitih znakova da se muškarac samo poigrava s tobom

Toplo-hladne igrice česte su na početku odnosa. Kad jedna strana ne pokazuje osjećaje, druga postaje dodatno 'zagrijana' – i obrnuto. To na početku može biti napeto, ali s vremenom bez sumnje postaje zamorno.

Također, postoje i oni frajeri koji te na početku dejtanja drže na 'rezervi' ili testiraju. Takvi obično ni sami ne znaju što bi, nezreli su i nisu za nešto dugoročno. Jedan dan je brižan prema tebi, a drugi dan je skroz čudan. Kao da testira tvoje granice.

U nastavku izdvajamo očite znakove da se frajer poigrava s tobom i da ga se bolje kloniti.

Predlaže ti nešto opasno

Sviđaš li se frajeru, učinit će sve da se u njegovom društvu osjećaš sigurno i ugodno. Potpuna su suprotnost manipulatori koji će svim silama testirati tvoje granice. To može biti opasno pokuša li te tip nagovoriti da sjedneš s njim u automobil nakon što je popio nekoliko pića ili da učiniš nešto za što si sigurna da nije pametna ideja ili ti uopće nije ugodno. Možda će tu suludu ideju opravdati time da s tobom želi doživjeti adrenalinsku avanturu. Nemoj mu vjerovati jer takva osoba nema dobre namjere.

Nema lijepih riječi

Donedavno ti je davao komplimente, a sad je postao hladan. Arogantan je i uvjeren je da će takvim ponašanjem 'zagrijati' tvoje srce. Jedan dan te žarko želi vidjeti, a onda se ne javlja sljedećih deset dana. 'Prekriži' taj odnos.

Postavlja ti čudna pitanja

Želi vidjeti kako razmišljaš o određenim temama, no to čini manipulativno. Postavlja li ti pitanje poput: ''Što misliš kakva bi ti bila veza sa mnom'', vjerojatno želi 'uloviti' tvoje osjećaje. Pita li te bi li ga tužila kad bi učinio nešto loše, onda je moguće da testira tvoju odanost i predanost. Radije se makni od njega.

Tajanstven je

Jasno da ti na prvoj kavi ne treba otkriti svaki detalj života, no ako ti frajer odjednom prestane odgovarati ili imaš osjećaj da nešto krije, postoji problem. Uzrujaš li se zbog manjkave komunikacije mogao bi te optužiti da si preznatiželjna, a ohladiš li se, mogao bi ti reći da si nezainteresirana. Jasno je da te testira i da je djetinjast.

Sarkastičan je

Humor je poželjan, no pretjerani sarkazam ili vrijeđanje za koje tvrdi da je 'samo' šala nije dobar znak. Velike su šanse da te frajer 'spušta' dok uzdiže sebe i da te želi držati u šaci i vidjeti gdje su ti granice. Zapravo se radi o jadnom, nezrelom i neprihvatljivom ponašanju. Isto vrijedi i za frajera koji ne poštuje tvoje vrijeme ili forsira nešto za što si mu dala do znanja da ne voliš. Ne toleriraj to.

Flertuje s drugima

Očiti je to znak da te drži na rezervi i da će te odbaciti čim mu se ponudi bolja prilika. Još je gore 'nabacuje' li se drugima dok je s tobom, a onda se ljigavo smije i opravdava da to nije ništa. Tu nema iskrenosti i osjećaja i teško da će ikada biti.