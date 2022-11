Nizak libido: Šest načina kako 'rasplamsati' strasti i prepustiti se užitku

Seksualna želja promjenjiva je. Možda si i sama primijetila da ti na sredini menstrualnog ciklusa i/ili tik prije menstruacije libido naglo poraste i da si nekako raspoloženija za seksualne igrice. Glavni 'krivci' za to su hormoni.

Primjerice, u razdoblju ovulacije testosteron i estrogen na svom su vrhuncu – testosteron tada pojačava tvoju 'zagrijanost', dok ti estrogen pobuđuje osjetila. Sve se to poklapa s plodnim danima što bi, biološki, trebalo olakšati začeće. Pojednostavljeno, veća želja može dovesti do češćih spolnih odnosa, a time se teoretski povećava šansa za trudnoću.

No, na seksualnu želju ne utječe samo pad i rast razine spolnih hormona nego i drugi čimbenici. Ako si pod stresom, bolesna ili u gužvi, jasno je da ti seks neće biti prioritet. Libido nekad raste, a nekad se snižava, i sve je to u redu, no u vezi ili braku važno je o tome razgovarati. Nećete uvijek biti jednako raspoloženi, ali ako primijetiš da vam se 'ne da' duže vremena, nešto biste trebali napraviti – jer neusklađenost libida često dovodi do nerazumijevanja i prepirki. A to nije poanta.

Komunikacija o seksu, željama i osjećajima bitna je i nema ništa gore od ignoriranja ovog problema. Tad ćeš se vjerojatno zapitati što možete napraviti i kako povećati libido.

Prvi korak je razmisliti o potencijalnim uzrocima sniženog libida. Boriš li se trenutno s nekim zdravstvenim problemom ili uzimaš lijekove koji bi mogli utjecati na tvoju želju? O mogućim zdravstvenim razlozima oslabljene seksualne želje za početak se najbolje konzultirati s ginekologom.

S druge strane, imaj na umu da tvoje psihološko stanje tu također 'igra' ulogu te da postoji mogućnost da ti upravo psiha srozava želju. Stres, nesigurnost, brige – sve to može utjecati na seksualni život.

Ipak, nekoliko je prirodnih načina uz pomoć kojih možeš pokušati 'oživjeti' svoju seksualnu želju. Ginekologinja Anita Sadaty izdvojila ih je za portal Everyday Health.