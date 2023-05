Pet neočekivanih stvari koje bi mogle otkriti da brak neće dugo trajati

Svatko od nas želi proživjeti tu pravu i istinsku ljubav zbog koje osjećamo leptiriće u trbuhu, ali praksa pokazuje da je ovakav scenarij rijetka iznimka u surovoj stvarnosti. U 2017. godini u Europi su bila oko dva razvoda na 1000 ljudi, a danas se ljudi razvode sve češće. Razlozi su razni - od nevjere, nedostatka privlačnosti, nezadovoljstva brakom do nedostatka komunikacije ili jednostavno nedostatka ljubavi.

No, ako je vjerovati nekim istraživanjima, moguće je predvidjeti razvod. Naime, neka istraživanja otkrila su iznenađujuće podatke o nekim indikatorima razvoda za koje sigurno nisi znala, a na koje je važno obratiti pažnju ako ti se brak nalazi na klimavim nogama. Od odgoja i djetinjstva do ignoriranja sukoba, evo koje sve stvari mogu ukazati na to da brak ima rok trajanja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Osmjesi na fotografijama iz djetinjstva

Psiholozi su proveli niz testova kako bi pokušali shvatiti je li moguće predvidjeti razvod prema fotografijama iz djetinjstva i mladosti. U jednoj studiji znanstvenici su gledali slike iz godišnjaka fakulteta i ocijenili intenzitet osmijeha na ljestvici od 1 do 10. Procjena se temeljila na istezanju dvaju mišića - jedan je stezao usta, a drugi je stvarao bore oko očiju. Nitko od onih čiji je osmijeh dobio ocjenu 10 nije se razveo. Istovremeno se među namrgođenima razvela svaka četvrta osoba. Općenito, rezultati pokazuju da se ljudi koji na fotografijama izgledaju tmurno razvode čak pet puta češće od onih koji se smiju.

Majčin odgoj

Žene su te koje češće podnose zahtjeve za razvod. Štoviše, postoje istraživanja koja su pokazala da većina parova kopira ponašanje svojih roditelja, posebice majki. Sociolozi su proučavali ponašanje 7000 ljudi i otkrili da, ako bi se majka upustila u novu vezu (bilo da je riječ o novom braku ili samo novoj vezi s nekim), i njezina bi se odrasla djeca ponašala isto.

Ignoriranje sukoba

John Gottman naveo je četiri vjesnika skorog razvoda: prijezir, položaj žrtve, kritika i ignoriranje sukoba. 'Četiri jahača apokalipse' na prvi se pogled čini nevinim, ali zapravo su u praksi vrlo opasni. Zamisli samo da osjećaš da si spremna za žestoku raspravu o temi koja te već duže vrijeme muči, a tvoj partner te jednostavno ignorira kako bi izbjegao svađu. Iako rasprave i svađe nisu najbolji dio komunikacije općenito, one vam ipak pomažu da riješite stvari. A ako nastavite ignorirati te situacije, sve više i više frustracija ostat će neriješeno.

Mužev negativan stav prema ženinim prijateljima

Znanstvenici su analizirali vezu 373 para tijekom 16 godina braka i pokazalo se da se 46% parova razvelo do 16. godine braka, a nerijetko je muževo kritiziranje ženinih prijatelja u prvoj godini braka predviđalo taj prekid u budućnosti. Prema znanstvenicima, to je zbog činjenice da veze između žena i njihovih prijatelja, koje karakterizira emocionalna bliskost i podrška, traju duže, dok muško prijateljstvo češće ovisi o zajedničkim aktivnostima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Pretjerana privrženost mladenaca jedno prema drugome

Psiholog Ted Huston proučavao je 168 parova unutar 13 godina od sklapanja njihovog braka. Rezultati su objavljeni u časopisu Interpersonal Relations and Group Processes 2001. godine, a otkrivaju da, kada su se tek vjenčali, parovi koji su se razveli 7 ili više godina nakon toga, pokazivali su gotovo jednu trećinu više ljubavi jedno prema drugome nego supružnici u uspješnijim brakovima. To je zbog činjenice da su parovi koji su vezu započeli s jakim romantičnim osjećajima imali veću vjerojatnost da će prekinuti jer im je bilo vrlo teško zadržati intenzitet tih osjećaja. Vjerovali ili ne, brakovi koji počinju s manje ‘holivudske romanse’ obično imaju obećavajuću budućnost.