Gotovo svatko se u jednom trenutku nađe u situaciji da se previše trudi kako bi se svidio drugoj osobi. Kada si to dozvoliš i još k tome nemaš baš najpozitivnije mišljenje o sebi to ti neće donijeti baš ništa dobroga. Možda nisi u potpunosti svjesna, ali tako postaješ sama sebi najveći neprijatelj. Postoje načini da se drugoj osobi svidiš i uz to budeš potpuno autentična. Većina ljudi ne reagira baš najpozitivnije na osobe koje se previše trude jer djeluju nepošteno i nepouzdano. Ljudi koji se previše trude također mogu biti smatrani i kao upitni prijatelji. Preveliki trud dakle, može uništiti tvoje šanse za iskreno povezivanje s drugom osobom.

No, ovo treba shvatiti ozbiljno jer nečija potreba da neprestano usrećuje druge je zapravo simptom nekog dubljeg problema. Za mnoge upravo ta želja proizlazi iz pitanja vlastite vrijednosti. Ovakve se osobe nadaju da će se kroz ovo osjećati prihvaćenima i voljenima od potencijalnih partnera. Mnogi ljudi koji ugađaju partneru nerijetko to brkaju s ljubaznošću. Ako se ne riješiš ove grozne navike, zapetljat ćeš se u začarani krug iz kojeg je teško izaći. U nastavku saznaj koji su pokazatelji da se definitivno previše trudiš.