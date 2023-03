Jednom varalica, uvijek varalica: Mitovi o preljubu u koje mnogi još vjeruju

Od kada postoje odnosi u kojima se ljudi obvezuju na vjernost i predanost, postoji i preljub. Prekršeni zavjeti seksualne odanosti su stalna tema u svim vrstama umjetnosti - od grčke tragedije, preko srednjeg vijeka pa sve do današnjih dana kada je ljubavna izdaja postala glavna tema filmova i drugih umjetnosti. No danas se i znanstvenici puno više bave pitanjem prevare i dolaze do različitih zaključaka.

No za razliku od nekih prošlih vremena, danas je sve puno dostupnije, pa se i lakše komunicira. Sve je to ostavilo traga i na ljubavni život većine ljudi. Svijet se brzo kreće pa se i prevare i promjene u ljubavnom životu događaju puno brže. "Preljub je jedan od glavnih razloga zašto ljudi odlaze terapeutima, sami ili s partnerom. Vjerujem da sam čuo svako moguće opravdanje za preljub i svaku reakciju na to. No kada se ljudima dogodi preljub vrlo je važno da odbace sve mitove vezano za tu temu", objasnio je psihoterapeut Marty Klein za Psychology Today te dalje dodao koji mitovi o preljubu sve postoje i zašto je važno prestati vjerovati u njih.

Mit: Prevaru je moguće spriječiti

Hoće li te suprug prevariti? Puno je manja vjerojatnost za preljub ako uživate u vezi, zdravi ste, možete razgovarati o svemu i seks je dobra. No opet nema garancije. Međutim neki ljudi misle da to nije tako i da prevara može zaustaviti. Pregledavaju sve u partnerovom telefonu i prate njegovo kretanje. Ponašaju se kao da su Sherlock Holmes! Možda su čak objasnili drugoj strani da nikad ne smije ići na piće ili večeru s osobom drugog spola i prate sve što mogu. No sve ovo nije garancija da prevare neće biti. Ako te tvoj partner želi prevariti, on će to učiniti. Čak i ako kada bi mogla spriječiti prevaru uz takav nadzor, želiš li tako živjeti?

Mit: Preljub je uvijek povezan sa seksom

Iako ljudi varaju zbog bolje i drugačijeg seksa postoji i drugi razlozi za avanturu. Ljutnja, dokazivanje privlačnosti i mladosti, potreba za privrženošću i dodirima, potreba za ljubavlju i dokazivanje slobode - sve može biti uzrok prevare. Kada osoba otkrije da je prevarena često misli da se to dogodilo s osobom koja je mlađa, seksipilnija ili možda atraktivnija. Međutim, često se ljudi iznenade kada shvate da je "druga žena" ili "drugi muškarac" nisu takvi. Osobe koje su počinile preljub kažu da su se osjećali kao da ih netko sluša ili da su važne, možda je postojalo razumijevanje, ali se ne spominje seks.

Mit: Uvijek je bolje priznati prevaru

Sve ovisi o tome što netko želi postići. Ako je cilj preljubnika da se samo riješi krivnje onda je to vrlo sebično jer znači da je preljub gotov i da se nije otkrio. No ako je prevaru otkrio prevareni partner onda je puno bolje sve priznati. Daljnje laganje će samo napraviti veću zbrku i zakomplicirati situaciju, a obično se sve otkrije. Kasnije će to može biti argument da se preljubniku ne može vjerovati u budućnosti što otežava mogućnost pomirbe. Razgovor o preljubu i iskrenost može biti i početak razgovora o poboljšanju veze, a to može privući partnera.

Mit: Jednom varalica, uvijek varalica

Istraživanja pokazuju da osoba koja je učinila preljub ima tri puta veću vjerojatnost da će ponovno varati, u odnosu na osobu koja nikad nije varala. S druge strane, mnogi ljudi su slomljeni zbog toga što su napravili. Možda im je teško zbog partnerove tuge, srama ili oboje, a osim toga ponekad su i u stanju šoka. Na početku prolaze određeno buđenje, a onda počinju razmišljati o intimnosti, izdaji i o tome kako su počinili prevaru, čak se mogu obvezati i na vjernost. No teorija da će svi ljudi opet varati ako su jednom počinili preljub je loša definicija.

Mit: Brak ne može preživjeti nevjeru

Brak bi bio jako loša investicija da je ovo istina, a bračna savjetovališta ne bi postojala. Dvije vrste brakova prežive nevjeru. U prvom slučaju prežive brakovi u kojima postoji niska očekivanja i loša komunikacija, obiteljski ili kulturni pritisak, kao i financijska ovisnost. Obično par ne radi na poboljšanju odnosa kada je afera gotova. Druga vrsta braka je potpuno suprotna od prve. Par pokušava shvatiti što se dogodilo i djeluju introspektivno. Na kraju pokušavaju nešto stvoriti, tu ima puno posla i vrlo je uzbudljivo, a može biti novi početak.

Mit: Neki ljudi su serijski preljubnici

Neki ljudi uvijek iznova varaju, a postoje različiti uzorci. Mogu postojati i neki mentalni problemi. Možda liječe depresiju ili kontroliraju svoju anksioznost, imaju bipolarni poremećaj ili opsesivno-kompulzivni poremećaj. Varanje također može biti jedan od načina na koji se neke osobe nose sa stresnim životnim situacijama. No terapija je obično korisna, a za mnoge lijekovi imaju dodatnu korist.

No, postoji i ovisnost o seksu u kojem tijelo preuzima kontrolu nad donošenjem odluka, slično kao kod heroina ili nikotina. Kada ljudi opisuju sebe ili druge kao "ovisnike o seksu", obično misle na "nekoga tko stalno donosi seksualne odluke s posljedicama koje mu se ne sviđaju". Zašto to rade? Obično zato što se ne žele suočiti sa životom bez preljuba i ne žele si prestati udovoljavati, ali ni suočiti sa stvarnošću. Kršenje obećanja može izgledati kao ovisnost, ali nekad se radi o očajničkom pokušaju da se izbjegne očaj, dosada, beznađe, bol zbog starenje i slično.