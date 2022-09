Muškarci su izabrali najseksi dijelove ženskog tijela. Znaš li koji su?

Često možemo vidjeti da su žene jako nesigurne u sebe i svoje tijelo; ponekad se skrivaju u slojevima odjeće, a ponekad se jako fokusiraju na vježbanje i prehranu samo kako bi dostigle savršene obline. Veliki utjecaj na takav način razmišljanja ima i to što žene žele biti privlačne suprotnom spolu. No, iako su muškarci, kao i žene, biološki programirani da više obraćaju pažnju na neke dijelove tijela, to ne znači da oni primjećuju samo savršena tijela i da samo to traže. Možda će zbog evolucije prvo primijetiti šire bokove i tanki struk, velike usne i sjajnu kosu jer to povezuju s plodnošću, ali privlačnost i seksualnost nisu tako jednostavne.

Muškarci su poput žena vrlo kompleksna bića i njihova seksualnost ima puno slojeva. Iako su mnoga istraživanja pokazala da će većina muškarca kod žena izdvojiti grudi kao jedan od najprivlačnijih dijelova tijela, njih također uzbuđuju i drugi dijelovi ženskog tijela. No, oni ne moraju biti savršeni, a to pokazuje istraživanje koje je proveo Cosmopolitan.

U njemu je otkriveno da su im i senzualni dijelovi tijela na koje vjerojatno nikada ne pomislimo. O čemu se točno radi pogledaj u nastavku: