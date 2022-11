10 najjednostavnijih načina da vratite strast u brak bez seksa

U braku si bez seksa i ne znaš što učiniti? Štoviše, strah te da više ni ne želiš seks sa svojim dragim? Intimni ste na mnoge druge načine i bliski, no strast je odavna postala tek riječ koju ne koristite. Zaboravili ste što to znači kada ste vas dvoje u pitanju. Nekada vas nitko nije mogao izvući iz kreveta, a danas gotovo da ni ne dijelite istu sobu…

Brak bez seksa puno je češći, no što možeš zamisliti. Portal Your Tango navodi kako je jedna od najčešće guglanih fraza, kada je riječ o braku, upravo "brak bez seksa". No, zašto bi živjela u jednome takvom, ako postoji način da ponovno zapalite vatru u spavaćoj sobi i opet počnete dijeliti krevet? U nastavku ti otkrivamo kako vratiti seks u brak ili u dugogodišnju vezu, gdje mu je, na koncu i mjesto.

Ako se oboje osjećate ugodno u svom braku i razgovarate o mnogim stvarima (osim o nedostatku seksa), postoji jak temelj koji ste godinama gradili i koji će vam oboma pomoći da se ponovno zbližite i na ovom polju. U nastavku stoga donosimo deset nevjerojatno jednostavnih načina da u brak vratite strast i intimnost za kojom zapravo toliko žudite.