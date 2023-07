Najgore laži u ljubavnom odnosu zbog kojih je šteta često nepopravljiva

Izgradnja ljubavnog odnosa nije nimalo jednostavna te se kao i u svakom odnosu sve temelji na iskrenosti i povjerenju. No koliko god su ljudi iskreni i vole se ipak se povremeno dogode neke leži. U većini slučajeva radi se o manjim lažima koje ne mogu potpuno naškoditi, no postoje i one koje mogu potpuno narušiti odnos. U ovom članku upravo donosimo neke od najgorih laži koje mogu narušiti dinamiku odnosa, a na kraju i sam odnos.

Budi najbolja verzija sebe. Budi najbolja verzija sebe.

Najgore su one laži u vezi koje dovode do razaranja bliskosti i povjerenja što ima razarajuće posljedice. Rušenje intimnosti i povjerenja, fizička ili emocionalna nevjera, laži o financijama i slične situacije dovode do povrijeđenosti koja nagriza temelj partnerskog odnosa, a s vremenom i do potpunog urušavanja. Koje laži zapravo potpuno ruše odnos i kada treba biti jako oprezan? Ako se izgovore i naprave neke od sljedećih stvari vrlo je važno odmah krenuti u rješavanje problema i vratiti odnos na pravi put jer će kasnije vjerojatno biti prekasno.

POGLEDAJ VIDEO: Kako se nositi s kritikom i samokritikom?