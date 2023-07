Može i bez papira: Najčešći razlozi zbog kojih mnogi parovi više ne žele brak

Ne tako davno vjenčanje se podrazumijevalo. Neudana žena već se u kasnim dvadesetima nazivala 'starom curom', a mnogi su u brakove ulazili i ostajali zbog društvenih očekivanja, financijske nestabilnosti i jer nisu imali izbora. Bračna se zajednica često i idealizirala pa je starijim generacijama katkada i dalje čudno kad čuju da je neki par već godinama zajedno, a nikako da se 'uzmu'. Nakon te konstatacije često slijede propitkivanja o tome što se čeka i kad će svadba.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe. Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Treba imati na umu da je sretan brak predivna stvar i da bi parovi pred oltar ili matičara trebali stati onda kad oni osjete da je pravi trenutak za njih, bez forsiranja zbog očekivanja, godina, trudnoće ili neke koristi. Treba slušati sebe jer, na kraju krajeva, svadbu mladenci ne čine samo radi gostiju nego prvenstveno zbog sebe i ulaska u novo životno razdoblje. Pripreme za vjenčanje – od isprobavanja vjenčanice do odabira prostora – trebalo bi biti veselje, a ne muka.

I dok neki parovi jedva čekaju reći 'uzimam', drugima ideja o velikoj proslavi pa ni obredu vjenčanja uopće nije privlačna. Godinama su zajedno, žive kao da su u braku, ali bez vjenčanog lista. Kad ih netko upita kad će svadba posežu za nekim od ovih odgovora. Izdvajamo ih u nastavku i ističemo da je najvažnije da je par zadovoljan i sretan – s ili bez 'papira'.

POGLEDAJ VIDEO: Jana je vulkanizerka i svoj posao ne bi mijenjala ni za jedan drugi

Prsten nije mjerilo sreće

Iako se u našem društvu i dalje misli da je brak kruna veze, to u praksi ne mora biti tako. Naravno da je divno vidjeti skladan bračni par, no vjenčanje samo po sebi ne jamči da će veza biti sretna ili da će se odnos poboljšati. Zato u brak treba ulaziti onda i ako vi to želite, a ne jer se to od vas očekuje. Brakovi nažalost učestalo 'pucaju' pa, prema tome, ne postoji dokaz po kojemu su izvanbračne zajednice manje uspješne od bračnih. Poanta je u izboru. I nevjenčani par godinama može biti sretan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe. Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Iako na dan vjenčanja mladenci izgovore 'u dobru, u zlu, u zdravlju i bolesti' ne mora značiti da će doista tako biti. Nažalost se često ljudi vjenčaju, a onda s godinama shvate da nisu sretni i – u najboljem slučaju – svatko krene svojim putem. Možda potom nađu nove partnere s kojima će ponovo doživjeti sreću i zaljubiti se. Hoćemo reći, brak nije garancija cjeloživotne sreće i ne mora značiti da je brak sretnije rješenje od nevjenčane zajednice. Samo zato što netko nije u braku ne znači da je manje ozbiljan i da će prekinuti svaki čas. Uostalom, ništa nije garancija.

Mladima danas brak nije toliko važan

Kao što smo već pisale, promijenila su se dejting pravila. Dok se nekad brak smatrao prvom stepenicom odraslog života, danas više nije tako i mladi se žele okušati u nizu uloga. Čini se da se duže školuju, teže se odlučuju za ozbiljne veze, a ni financijska situacija nije na njihovoj strani. Jedan dio mladih odmiče se od tradicionalnih vrijednosti i ne kreiraju život prema društvenoj normi 'faks-posao-brak-djeca'. Ne misle da je brak nešto što trebaju brže-bolje 'obaviti'. Ako živiš u nevjenčanoj zajednici, možda se i ti poistovjećuješ s takvim načinom razmišljanja. Vole se i izvan braka, rekli bi – štogod tko mislio.

Svadbe su nepotreban trošak

Okolina često očekuje raskošne svadbe, a katkada se netko od daljnjih članova naljuti ne bude li pozvan. Budimo iskreni, vjenčanje košta i potrebno ga je planirati unaprijed. Oni koji nisu u braku taj bi novac radije potrošili na auto, smještaj, putovanje ili nešto što im je trenutno prioritet. Naravno da postoji mogućnost vjenčanja u intimnom okruženju, s malim brojem ljudi, ali nevjenčani parovi jednostavno ne vide potrebu za 'pečaćenjem' njihove ljubavi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe. Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Ne žele se svi vjenčati

I to je u redu. Stvar je izbora i nitko vas ne bi trebao uvjeravati da vam je vrijeme. Vrijeme je ako i kad vi odlučite. Neke jednostavno ne privlači ideja vjenčanice i skupe zabave.

…ali to ne znači da nisu sretni

Vjenčani list nije mjerilo sreće. I nevjenčani parovi u dugim vezama, poput bračnih, mogu uživati u zajedničkom vremenu i svaki si dan iskazivati ljubav. Iako nisu izrekli 'uzimam' vole se i cijene se te ih ne treba osuđivati ili čudno gledati.