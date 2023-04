Male muške tajne o masturbaciji koje ti ON nikad neće otkriti

Često se kaže da mi žene imamo svoje male tajne, no imaju ih i muškarci. Kad je riječ o masturbaciji, poznato je da se dečki vole samozadovoljavati, no neke ti stvari po tom pitanju zasigurno nikad neće priznati.

Brojne su studije potvrdile da masturbacija ima brojne koristi, a pripadnici muškog spola, osim zbog užitka, često je koriste i kao način za oslobađanje od stresa.

Neke od najvećih 'tajni' o ovom najdražem muškom hobiju, a koje ti frajeri sami vjerojatno nikad neće otkriti pročitaj u nastavku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Na što su masturbirali

Ako te frajer pogleda u oči i direktno ti odgovori na ovo pitanje, on je ili najhrabriji ili pak najluđi muškarac na svijetu. Uzmi u obzir da, kad su muškarci u pitanju, postoje i ona neka pitanja na koja ne želiš znati odgovore. Uostalom, hoće li ti na bilo koji način poboljšati život to što ćeš znati na koga ili na što je on masturbirao?

Kako su masturbirali

Iako ti to nikad neće priznati, mnoštvo je čudnih načina kako frajeri masturbiraju. Korištenje ruke i lubrikanta među najčešćima je, no to nije jedini način koji oni koriste za 'oslobođenje' od stresa.

Izvor: Giphy

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Koliko često to rade

Neki muškarci često masturbiraju, neki puno rjeđe. Uglavnom je to stvar navike. No, čak i ako mu postaviš ovo pitanje, malo je vjerojatno da ćeš dobiti iskreni odgovor.

Jesu li počistili 'nered'

Možemo se samo nadati da su to radili pod tušem ili da su pri ruci imali maramice. To je pitanje higijene, no kod nekih muškaraca ona je vrlo upitna. Vjerojatno je da ponekad 'nered' nakon masturbiranja završi u njihovoj ruci ili na košulje, ali on ti to sigurno neće reći jer se boji da ćeš ga voljeti manje ako saznaš pravu istinu.

Koliko dugo je trajalo

Samo trajanje masturbiranja također se može razlikovati od muškarca do muškarca. Neki su gotovi jako brzo, drugi si uzmu malo više vremena za uživanje u svom najdražem hobiju. U svakom slučaju, nikad ti to neće reći.

Izvor: Giphy

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Svoje navike po pitanju pornografije

Muškarci vole pornografiju i erotske sadržaje, no malo je vjerojatno da će o tome htjeti razgovarati sa svojim djevojkama. Možda ima omiljeni žanr ili porno zvijezdu na koju se 'pali'. Mogućnosti po ovom pitanju su beskrajne, ali vjerojatno će vječno ostati tajna.

Gdje i zašto su masturbirali

I po ovom su pitanju mogućnosti beskrajne stoga nemoj misliti da to rade samo u krevetu ili pod tušem. Zašto su to radili? Možda su samo bili napaljeni. Ili su imali malo slobodnog vremena pa im je bilo dosadno. Neki se na taj način oslobađaju od stresa. Njima za samozadovoljavanje i ne treba neki poseban razlog.