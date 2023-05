7 najčešćih pogrešaka koje ljudi čine u braku, a mogu dovesti do nevjere

Vjerojatno nitko ne ulazi u ozbiljnu vezu ili brak planirajući počiniti nevjeru te izdati svog partnera. Nažalost, statistike pokazuju da su izvanbračne afere i nevjera u vezama češće nego što mislimo. Nameće se pitanje – zašto ljudi varaju svoje bračne partnere? Što uzrokuje prekretnicu u odnosu?

Brak i zajednički život s partnerom zasigurno nisu za svakoga. Neki ljudi naprosto ne vole monogamiju i to je skroz u redu. Međutim, prema mišljenju stručnjaka za odnose, ako brak ne funkcionira, puno su veće šanse da će jedan od supružnika počiniti nevjeru.

Činjenica je da na odnosu neprestano treba raditi i posvećivati mu svoje vrijeme i energiju da bi bio uspješan. Ako se ne trudimo dovoljno ili zanemarujemo partnera, stvari vrlo brzo mogu krenuti u pogrešnom smjeru.

U nastavku pročitaj koje su neke od najčešćih pogrešaka koje ljudi u dugoročnim vezama ili braku često čine, a koje negativno utječu na odnos te mogu dovesti do nevjere.

Tretirate jedno drugo kao da si možete čitati misli

Bilo bi zaista lijepo kada bismo jedni drugima mogli čitati misli, no to je nemoguće. Bez obzira na to koliko se ti i tvoj partner međusobno poznajete, nemoj očekivati da on čita tvoje misli. Ako ti nešto ne odgovara, to mu trebaš jasno i glasno reći. Iskrena i otvorena komunikacija jedan je od temeljnih preduvjeta za uspješnu vezu.

Stalno se međusobno okrivljujete

Igre okrivljavanje neće vas nigdje dovesti. Ako nešto pođe po zlu, oboje trebate preuzeti odgovornost za svoj dio u cijeloj situaciji. Problemi se mogu riješiti samo zajedničkim snagama i iskrenim razgovorom.

Ne znate slušati jedno drugo

Vještina slušanja uglavnom je podcijenjena, a izuzetno je važna u svim odnosima, ne samo u romantičnoj vezi. Ako ne znate slušati jedno drugo, puno je veća vjerojatnost da će biti nesporazuma. Kako biste savladali međusobnu komunikaciju, morate naučiti slušati jedno drugo s razumijevanjem. Veza vam ovisi o tome.

Ne podržavate se

U svakom je odnosu jako važno da se partneri međusobno podržavaju i da budu jedno uz drugo u lijepim, ali i teškim trenucima. Nadalje, svaka bi osoba u vezi trebala poticati rast svog partnera i veseliti se njegovim uspjesima.

Niste iskreni

Iskrenost je ključna za održavanje sretne i kvalitetne veze. Ako si međusobno počnete tajiti određene stvari, to bi moglo pogubno utjecati na vaš odnos. Stoga, budite uvijek iskreni jedno prema drugome. Misterioznost je seksi, ali tajne su opasne.

Zanemarujete svoj intimni život

Parovi koji su dugo zajedno s vremenom počinju zanemarivati svoju intimu. Uđu u neku rutinu i više si ne posvećuju dovoljno pažnje, a to dovodi do gubitka strasti. Seksualni život važan je dio svakog odnosa. Kako biste održali iskru u svojoj vezi, povremeno izađite na spoj i učinite sve što je potrebno da ostanete bliski.

Lako odustajete

Propali brakovi često su posljedica nedostatka volje i odlučnosti da se problemi riješe kada situacija postane teška. Pokažite da vaš brak ili partnerstvo može izdržati i one najgore oluje. Nemojte nikada prestati usrećivati jedno drugo i vaš odnos zasigurno neće postati dio onih poražavajućih statistika o nevjeri.