Misionarski položaj na glasu je kao najdosadniji i najnemaštovitiji element u seksu, no istraživanje provedeno od strane klinike za ginekologiju New H Medical u New Yorku pokazalo je da je ovo i najpodcjenjeniji položaj jer je, po rezultatima studije, upravo misionarska poza ona u kojoj žene najčešće doživljavaju orgazme.

No, ne bilo kakav misionarski položaj, već onaj u kojem ćeš pod zdjelicu staviti jastuk kako bi je dovela u povišen položaj.

Znanstvenici su ultrazvučnim skenerom na hetero paru ispitali položaj koji najuspješnije potiče prokrvljenost klitorisa. Par je testirao pet položaja po deset minuta svaki - kaubojku, lotus, misionarsk bez jastuka, misionarski s jastukomi i muškarcima omiljen doggy položaj. Pokazalo se da je jastuk ispod zdjelice tijekom misionarskog položaja bio ključan za postizanje ženskog klimaksa jer je omogućavao dublju penetraciju, a time i intenzivniju stimulaciju kod žene.

"Navodne dobrobiti raznih koitalnih položaja opisane su u brojnim časopisima, knjigama i na javnim forumima.Malo je znanstvenih istraživanja koja procjenjuju povezanost između različitih koitalnih položaja i njihove sposobnosti da dovedu do ženskog orgazma", rekla je Dr. Kimberley Lovie, liječnica i znanstvenica koja je vodila studiju, a prenosi Independent.

Cilj studije bio je "usporediti cirkulaciju u klitorisu prije i nakon seksa u svakom od pet položaja, u vremenskom razdoblju od deset minuta", dodala je. Otkrilo je da položaji licem u lice općenito poboljšavaju protok krvi u klitorisu, što dovodi do boljih orgazama i da je, na žalost muškaraca, 'doggy style' najmanje učinkovit.

"Položaj u kojem muškarac u ženu penetrira straga, položaj je u kojem je najmanje izravnog kontakta s klitorisom te je rezultirao zanemarivim povećanjem protoka krvi u usporedbi s položajima licem u lice", objasnila je dr. Lovie. Znanstvenici koji stoje iza studije nadaju se da će njihova otkrića pomoći ljudima podići kvalitetu seksa.

"Kliničari mogu koristiti ove nalaze kako bi savjetovali pacijentice o tome koji bi im koitalni položaji mogli pomoći u postizanju vrhunca", poručili su u zaključku ove zanimljive studije, koju navodi spomenuti portal.