Na početku ste veze i nesigurna si? Ovo su znakovi da možda nije najbolji izbor za tebe

Na početku novog odnosa uvijek je dobro imati otvoren um jer je važno upoznati drugu stranu i shvatiti kako živi i što joj je važno u odnosu. Treba pustiti kako bi se uvidjelo može li se roditi ljubav, a zatim iz nje proizaći stabilna veza. Naravno da si nikome ne sviđaju sve stvari na drugoj strani - možda nisi oduševljena njegovom frizurom ili ostavlja prljavo posuđe u sudoperu i gleda televiziju. No to su sitnice i nisu stvari zbog kojih bi se odnos trebao prekinuti ili zanemariti.

Negativan stvari koje pokazuju da taj odnos nije vrijedan vremena i truda su ipak malo složenije i nisu hirovi. Prema psihologinji Madeleine Mason Roantree stvari zbog kojih ne bi trebalo ostati u vezi se drugačije definiraju. "Važne su stvari koje ukazuju na nedostatak poštovanja, integriteta ili interesa", rekla je Roantree za britanski Independent. Naravno vrlo je teško na početku znati što je negativno u odnosu, ipak se radi o paru koji se tek upoznaje, ali treba obratiti pozornost na sljedeće stvari.

Ne želi definirati odnos nakon nekoliko mjeseci

Živimo u svijetu u kojem je sve vrlo fluidno pa ljudi sve teže definiraju odnose u kojima jesu. Sve je više neobaveznih odnosa u kojima ništa nije definirano ili se jako dugo čeka da dođe do toga. No ako nakon nekoliko mjeseci osoba nije spremna definirati odnos ili to potpuno odbija ipak se radi o jako negativnoj stvari. Ne samo da to može pokazivati nedostatak predanosti, objašnjava Mason Roantree, već također može sugerirati da je i romantičnoj vezi s nekim drugim.

Nema te na njegovim društvenim profilima

U vremenu kada su društvene mreže jako važne, i one mogu pokazivati na kojem je nivou vaš odnos. No to ovisi o tome koliko su vam važne društvene mreže, ako imate samo profile na kojima nikada niste aktivni i pratite mačke, modu i recepte onda nije važno. Međutim ako je druga strana redovito na društvenim mrežama i objavljuje, na profilu ima istaknute fotografije bivših ljubavi i izlazaka, a tebe nigdje ne tagira onda bi to mogao biti problem. "Ovakva situacija može značiti da te ne vidi kao dugoročnu opciju ili da te nije spreman pokazati svijetu", objašnjava dalje psihologinja Mason Roantree. Postoji li izuzetak? Da, ako se radi o poslovnom računu.

Nikada ne potiče dogovore

Možda ovo zvuči jednostavno, ali način na koji planirate druženja vrlo je važan. "Radi se o jednostranom odnosu ako ti uvijek predlažeš nalazak. Zahtijeva da ti obaviš svoj posao", dodaje psihologinja te naglašava da kada se nekome sviđaš onda će biti proaktivan o odnosu. Proaktivnost je vrlo privlačna, a nedostatak aktivnosti pokazuje da osoba nije zainteresirana.

Postoji neravnoteža u odnosu

Početak odnosa je vrijeme kada par radi na međusobnoj podršci. "Biti u sretnoj vezi trebalo bi značiti da se oboje osjećate kao da ste u dobrom timu. No ako se to ne dogodi i jedna strana kontrolira drugu koja je podložnija onda je to veliki nedostatak", objašnjava stručnjak za odnose James Preece za The Independent. "Pokazatelji neravnoteže u odnosu mogu biti različiti - ljubomora ili pokušaj kontrole. I jedno i drugo može dovesti do kraja veze pa je stoga važno da se to riješi na početku odnosa umjesto da se priguše emocije", dodaje dalje. Preece savjetuje da jasno izrazi nezadovoljstvo i ako se ništa ne promijeni, vrijeme je za ponovnu procjenu odnosa.

Ne postoji kompromis

Ni jedan par se ne slaže u potpunosti oko svake stvari, to je realnost. Na primjer, jedna zanimljiva studija pokazala je da će jedan od deset parova prekinuti tijekom renoviranja kuće, dok 15 posto parova tvrdi da su konstantno u nekom previranju. "No u svakom je odnosu važno pronaći sredinu, a kako bi veza napredovala važno je pronaći kompromis oko stvari koje su ključne", objašnjava Preece. Kompromis znači da će se svaka strana pomaknuti od svog stava i da će pronaći mir. Važno je pronaći sredinu kako bi obje strane bile sretne. Možda neće biti oduševljene, ali neće biti ni razočarane.