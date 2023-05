Pročitaj ga: 8 znakova koji pokazuju da ON želi nešto više

Dejtanje, upoznavanje muškaraca i otkrivanje njegovih pravih namjera može biti prilično teško. Muškarci znaju biti jako zagonetni i nije ih uvijek lako pročitati te dešifrirati sviđaš li mu se ili je samo ljubazan.

Dakako, bilo bi najjednostavnije kada bi on napravio prvi korak, ali možda je sramežljiv, a ti si već umorna od čekanja. Na sreću, postoje određeni znakovi koji pokazuju da je zainteresiran za tebe. Prema riječima stručnjaka, na temelju njegovog govora tijela možeš otkriti jako puno toga stoga obrati pažnju na signale koje ti šalje kada ste u istom društvu.

U nastavku doznaj malo više o muškom govoru tijela te pročitaj koji to znakovi pokazuju da te on želi.

Gleda te u oči

Ako te često gleda izravno u oči te ne skreće pogled, na taj ti način jasno pokazuje da te želi. Kada je u pitanju muški govor tijela, ovo je jedan od najočitijih znakova da mu se zaista sviđaš i da se ne srami to ti pokazati.

Izvor: Giphy

Ulazi u tvoj osobni prostor

Primijetila si da ti se često približava i više nego što je to društveno prihvatljivo? Vjerojatno to nije slučajno. Iako nema pravo stvarati ti nelagodu ili pak te dodirivati bez tvog pristanka, on ti na taj način zapravo bezopasno pokušava pokazati da mu se sviđaš.

Izvor: Giphy

Tijekom razgovora se naginje prema tebi

Čak i kada ti se ne obraća izravno, ali naginje svoje tijelo prema tebi, to otkriva da mu se itekako sviđaš. Možda to čini nesvjesno, ali to je svakako siguran znak da te želi.

Izvor: Giphy

Oponaša tvoje geste

Ako on nesvjesno kopira tvoje pokrete rukama ili tvoj način govora, zasigurno mu se jako sviđaš. Kako ističu stručnjaci, riječ je o potpuno prirodnom i vrlo čestom fenomenu koji svi radimo u želji da se bolje povežemo s onima oko nas.

Izvor: Giphy

Čini ti se nervozan

Ako je on inače prilično samouvjereni tip, no počinje mucati kada si ti u njegovoj blizini, vrlo je vjerojatno da ga 'strašiš', ali na seksi način. Nervozan je jer se boji da će učiniti nešto pogrešno i tako si upropastiti šanse s tobom. Ako se i on tebi sviđa, daj mu to do znanja prije nego skroz pošizi.

Izvor: Giphy

Stalno popravlja odjeću ili dodiruje kosu

Obično je prilično opušten i nije osobito opsjednut vlastitim izgledom. Međutim, kad se ti pojaviš, on je odjednom zabrinut kako izgleda, često popravlja odjeću ili namješta frizuru. Sve to pokazuje da mu se stvarno jako sviđaš i da želi ostaviti dobar dojam.

Izvor: Giphy

Ima zaštitnički stav kad si ti u pitanju

Ako te brani pred drugima ili je ljubomoran kada drugi muškarci flertuju s tobom, očito je da mu se sviđaš. Iako se vjerojatno i sama znaš dobro brinuti za sebe te si snažna i neovisna žena, njegov zaštitnički stav ne znači da on misli da si beznadna ili da trebaš viteza koji će te spasiti. Jednostavno želi paziti na tebe, i to samo zato jer mu je stalo pa shvati to kao kompliment.

Izvor: Giphy

Često te 'slučajno' dodiruje

Ako si primijetila da često dodiruje, to jasno pokazuje da je zainteresiran. Možda često stavlja ruke na tvoje rame ili te zagrli svaki put kada se vidite. Sve to su signali putem kojih ti on suptilno želi dati do znanja da je zagrijan.

Izvor: Giphy