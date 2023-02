Muška G-točka: Sve što trebaš znati o masaži koja će ga dovesti do ludila

Na spomen prostate mnogim muškarcima prvo će pasti na pamet liječnički pregled, a tek rijetkima ugodna masaža koja dovodi do neslućenih užitaka. Za ovo drugo tvoj bi partner trebao biti otvoren - pritom mislimo da bi trebao imati malo liberalnije stavove o seksu, od onih u kojima mu ne pada na pamet biti onaj u kojeg se penetrira.

Želiš li mu otkriti sasvim novu dimenziju heteroseksualnog seksa, ohrabri ga i "omekšaj" kako bi ti dozvolio da ga dovedeš do orgazma, masirajući mu prostatu. Naravno, pritom nikako ne spominji fraze poput "pregledati prostatu", čak i ako si ultraseksi, odjevena u uniformu medicinske sestre. To ih straši.

Prilično smo sigurne da za to neće imati strpljenja, stoga dobro prouči teoriju prije, no što kreneš u akciju kako bi što prije dohvatila prostatu i izazvala mu ugodu. Kad osjeti koliko je to dobro, odmah će zaboraviti da mu je tvoj prst u njegovoj stražnjici...

Budi najbolja verzija sebe.

U nastavku ti otkrivamo što sve trebaš znati o masaži prostate kako bi i njemu približila ovu tematiku i bogatila vaš seksualni život. Otkrivamo ti tehnike i 'topografiju' da ne lutaš njegovom nutrinom.