'Love bombing': Velika crvena zastavica u vezi na koju moraš obratiti pažnju

Velika se većina nas već našla u ovoj situaciji - konačno smo pronašle tog muškarca koji se čini naizgled savršen, koji nas drži kao kap vode na dlanu i, iako smo s njim u vezi tek kratko i još uvijek ga ne poznajemo najbolje, u sebi mislimo: To je to! Vjerujemo mu na riječ i mislimo da će život s njim biti savršen, no onda naučimo tešku lekciju da stvari ipak nisu onakve kakvima su se na prvu činile.

Ovo se naziva 'love bombing' ili ljubavno bombardiranje, a radi se o sve popularnijem terminu, gdje partneri u samim počecima veze obećavaju brda i doline, obasipaju nas poklonima, lijepim gestama i lijepim riječima, samo kako bismo kasnije otkrili da ta svoja obećanja ne planiraju ispuniti i da je sve ono što su rekli zapravo njihov oblik manipulacije i zlostavljanja.

I dok su neki oblici ljubavnog bombardiranja malo blaži, ovakvo ponašanje može ukazivati na ozbiljnu 'crvenu zastavicu' u vezi, osobito onda kada se naizgled nevine geste poput slanja cvijeća, kupnje poklona, konstantnog slanja poruka ili učestalih poziva, koriste kao pokušaj da se nad drugom osobom uspostavi kontrola.

Oblik manipulacije i zlostavljanja

"Ljubavno bombardiranje je pokušaj da se utječe i manipulira partnerom ponavljajućim i intenzivnim pokazivanjem pažnje i privrženosti, kao što je 'bombardiranje' darovima ili porukama", za Glamour objašnjava Ruth Davison, izvršna direktorica britanske organizacije Refuge, koja pomaže ženama i djeci žrtvama obiteljskog zlostavljanja, i dodaje da do ovoga dolazi kako bi počinitelji osjetili moć i kontrolu nad zlostavljanima.

Davison dodaje i da je ljubavno bombardiranje nedavno dodano i na popis načina na koje nasilni partneri mogu emocionalno i fizički manipulirati i kontrolirati svoje partnerice, ali i ističe na što bi sve trebala pripaziti ako sumnjaš da ti se ovo događa. Ljubavno bombardiranje dolazi u mnogim oblicima, ali ovo su neki najčešći.

Znakovi ljubavnog bombardiranja u vezi

Jedna od najvećih crvenih zastavica ako ste na početku veze je ta da te partner već sada pretjerano obasipa ljubavlju, iako je prerano, stalno ti daje komplimente i poklone, bez ikakvog povoda, poklanja ti puno pažnje i očekuje to zauzvrat, iako se još uvijek niste ni upoznali kako treba. Trebaš pripaziti i ako tvoj partner ne poštuje tvoje granice i sve shvaća osobno, ali i ako pokazuje znakove intenzivne ljubomore, primjerice ako te optužuje da flertaš s drugima, zbog čega se ti možeš osjećati krivo iako to možda ne radiš i iako se uopće ne bi trebala osjećati krivom.

Ljubavno bombardiranje je u konačnici oblik manipulacije, jer rezultira time da se ti osjećaš loše, na određeni način koji pogoduje tvom partneru, a ono što u početku može izgledati slatko, vrlo brzo se može pretvoriti u noćnu moru. Zato je vrlo važno obratiti pažnju na ove znakove i upamtiti da je za neke stvari u vezi potrebno malo više vremena - ako ti tvoj novi partner već nakon nekoliko spojeva kaže da te voli, kupi ti dijamantni prsten ili te stalno zove ne bi li 'provjerio' gdje si, to je velika crvena zastavica.