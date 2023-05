'Ti se ljubiš na tako dobar način': 8 stvari koje rade oni koji se najbolje ljube

Kad je poljubac stvarno, ali stvarno dobar, može graničiti s fantastičnim i preokrenuti naš svijet naglavačke. Bilo da se radi o uvodu u izvrstan seks ili o dugotrajnoj sesiji ljubljenja koja ne mora nužno voditi seksu, oni koji se najbolje ljube točno znaju što trebaju učiniti - i to čine odlično.

Svi znamo da je ljubljenje tehnika koja zahtijeva praksu i s vremenom, svatko od nas može naučiti kako se dobro ljubiti. Na kraju krajeva, nitko od nas nije se rodio s tim i svi smo morali proći i pokoji loš poljubac. No, oni koji se zaista dobro ljube i koji su to s vremenom naučili znaju da su neke stvari važnije od drugih.

Kuda s rukama, kako znati kada je poljupcu došao kraj i kako uopće započeti dobar poljubac? To su samo neke od stvari koje oni koji su vješti u ljubljenju imaju u malom prstu, a evo što je njima zajedničko i što rade pri svakom poljupcu.

Isprva te malo zadirkuju

I ne, to ne mislimo na loš način. Na samom početku poljupca neće odmah uroniti u tvoje usne, već ćeš osjetiti nježan dodir njihovih usana uz tvoje, toliko blizu da možeš osjetiti njihov dah, što budi iščekivanje i uzbuđenje. A to rade kako bi jedva dočekala taj poljubac, ali i kako bi on bio što bolji.

Mijenjaju tempo poljupca

Osobe koje se osrednje ljube neće mijenjati tempo poljupca do kraja, ali baš kao i kod seksa, raznolikost je važna i kod poljupca. Oni koji se najbolje ljube ne samo da će mijenjati pritisak, već će pomicati glavu i koristiti više jezika u nekim točkama, a manje u drugim kako bi stvari bile zanimljive.

Uvijek imaju svjež dah

Ovo ne bi trebalo ni biti tema rasprave, ali ima toliko poljubaca koji samo tako mogu biti uništeni lošim zadahom. Želiš se dobro ljubiti? Uloži u dobru četkicu za zube, strugač za jezik i konac - i pokušavaj izbjeći namirnice poput luka ili češnjaka ako znaš da ćeš se ljubiti s nekim.

Ne zaboravljaju disati

Dobar poljubac ne znači da moraš zadržavati disanje i ostati bez daha - važno je pravilno disati između poljubaca. Također, oni koji se dobro ljube zastat će kako bi ti poljubili vrat i dopustiti da im tamo zastane dah. To će zagolicati tvoju maštu na najbolji mogući način.

Znaju što trebaju raditi sa svojim rukama

Nema ništa gore nego ljubiti se s nekim tko ne zna kuda sa svojim rukama. Jednako tako, ništa nije bolje od trnaca koji prolaze kroz tvoje tijelo kada frajer s kojim se ljubiš svoj dlan stavi na tvoj obraz, a drugi dlan na tvoj struk. Zapamti, oni koji su dobri u ljubljenju ne ljube se samo ustima.

Ne boje se grickati

Lagano grickanje usana tu i tamo pretvara dosadni poljubac u nešto seksi i nezaboravno. Ugrizi moraju biti nježni kako bi se izbjeglo pucanje kože, ali dovoljno intenzivni da osjetiš "glad" onoga tko te ljubi.

Puštaju svojim usnama da lutaju

Njihove bi se usne u jednom trenutku mogle naći na tvojoj čeljusti, tvojim obrazima, ili možda čak tvojoj ključnoj kosti. Pomicanje usana prema različitim erogenim zonama u tvom gornjem dijelu tijela prije nego što se vrate na tvoje usne učinit će da se cijela atmosfera zahukta i bude seksi.

Znaju kada treba stati

Završetak poljupca je jednako važan kao i početak, ako ne i važniji. Osoba koja se sjajno ljubi zna kako označiti kraj poljupca, a da pritom ne djeluje naglo i ostavlja te da poželiš još.