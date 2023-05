Ljubav NE pobjeđuje sve: 10 istina o pravoj ljubavi

Svatko o nas ima svoje mišljenje o tome što predstavlja ljubav i kako treba praktično zaživjeti u ljubavnoj vezi. Romantika, zagrljaji, česti pozivi, pomaganje, razgovori... Muškarac i žena se ludo zaljube i sve je romantično i lijepo, uvijek su nasmijani i zagrljeni, a probleme koji se pojavljuju rješavaju uz međusobnu podršku. Međutim nikada nije tako jednostavno kada se ljubav treba iz romantične ideje pretvoriti u praktičan život. Nakon medenog mjeseca često se dogodi život i veze postanu komplicirane, a mnoge se onda i raspadnu. Ovo je posebno izraženo kada ljudi, bez obzira na ljubav, imaju nerealistična očekivanja od ljubavi i veza.

Stoga bi svi trebali razmisliti o mitovima o ljubavi u koje vjeruju. Jesi li ikada o razmišljala o svojim očekivanjima od partnera i sebe i koliko su ta očekivanja realna u svakodnevnom životu? Jesu li tvoja očekivanja sagrađena na utjecaju romantičnih filmova u kojima svaka priča ima sretan kraj? Jesi li spremna za realnost kako bi tvoja ljubav i veza mogli opstati? U nastavku možeš pronaći neke istine o ljubavi i vezama koje ti mogu pomoći da svoj život staviš u realne okvire i da uživaš u pravoj ljubavi.

Ljubav ne pobjeđuje sve

Ovo je jedan od najvećih mitova o ljubavi, a glasi "ljubav pobjeđuje sve". No daleko je od realnog života. Ljubav je razlog da se uloži u odnos. Ako samo sjediš i ne sudjeluješ u vezi, ljubav te neće spasiti i odnos će se raspasti. Ne treba samo računati na ljubav, za opstanak ljubavi potrebno je puno više, a najviše truda, piše Blonde.com.

Ljubav je više od seksa

Puno ljudi povezuje ljubav i seks. To je jedna od najstarijih poveznica i muškarci će često reći "ako me voliš spavat će sa mnom". Nažalost seks ne znači da se ljudi vole. Možda to neki ljudi vjeruju, ali seks je užitak i često se zamjeni s ljubavlju.

Ljubav je kompromis

Žene često zamišljaju osobu u koju će se zaljubiti, a radi se o nekome tko će biti jako sličan. Uživat će u istim stvarima i imati iste hobije. No radi se samo o lijepom maštanju jer stvarnost je puno drugačija. Ljubav znači kompromis. Prva faza ljubavi jako je slatka i bez svađa, a onda dolazi faza kompromisa. Ljubav znači da se par neće posvađati kada počnu razgovarati o strani kreveta na kojoj će spavati i kako će provesti vikend. No ovo nije nužno loše samo je istina.

Ljubav nisu samo riječi

Riječi "volim te" imaju posebnu toplinu i nježnost kada ih prvi put izgovori posebna osoba. No da bi se ljubav pokazala potrebno je puno više od te dvije riječi. Jeste li iskreno sretni kada ste zajedno? Jesu li ti osjećaji obostrani? Postoji velika razlika između riječi i stvarnosti.

Ljubav nije savršena

Nikada nećeš zavoljeti savršenu osobu. Zašto? Zato što ne postoji. Ljubav i veze nisu savršeni. Bit će dobrih i loših dana. Bit će dana kada nećete biti tolerantni. No prava ljubav će vam pomoći da prebrodite loša vremena. Važno je voljeti i te mane. Nećete biti super ljubavni par iz romantičnih filmova svih sedam dana u tjednu. Ljubav nije laka ni savršena.

Ljubav nije lagana

Kao što već znaš, ljubav nije lagana. I možda je najteži posao na svijetu. Morate naučiti razgovarati jedno s drugim, naučiti govor tijela, biti podrška, ponekad staviti tuđe potrebe na prvo mjesto, priznati da si u krivu, napraviti kompromis, pronaći rješenja za probleme i još mnogo toga. No bez obzira na svu težinu ljudi su spremni odraditi sav težak posao kada se zaljube. Na kraju isplati jer je uvijek više dobrih dana od loših. No kako bi bilo lakše treba odbaciti romantične ideje i uložiti trud u ljubav.

Ljubav se ne može forsirati

Svi smo čuli priče o ljudima koji su činili svašta da bi zadržali partnera. I nadali se da će na kraju samo njihova ljubav biti dovoljna. No postoji problem s ljubavi: ili se dogodi ili se ne dogodi. Nitko ne može forsirati ljubav i natjerati nekoga da se zaljubi. Znanost je pokušala sve objasniti, ali istina je da ljubav osjeti. No ponekad ljudima treba određeno vrijeme da shvate da vole, a nekad se radi o instant ljubavi. No bez obzira na to, ljubav se ne može forsirati.

Ljubav nije bol

Ljubav nikada ne bi trebala biti konstanta bolna. Možda ćeš se osjećati povrijeđeno zbog nečega što ste rekli tijekom svađe, ali nakon razgovora trebala bi se osjećati bolje. Također je vrlo teško izgubiti partnera, ali previše ljudi vjeruje da bi trebali ostati u vezi jer su zaljubljeni. Čak će otrpiti sve loše stvari samo da bi ostali u vezi. Ljudi zaslužuju ljubav, ali pravu ljubav i trud bez stalne boli.

Ljubav nema veze s fizičkim izgledom

Naravno da postoji fizička prilvačnost, ali to nije dobar temelj za pravu ljubav. Možda čak i misliš da imaš svoj tip miušakrca i uvijek gledaš u tom smjeru. No kada se pojavi prava ljubav nikada ti neće biti bitan izgleda, tvoj muškarac će ti uvijek biti najprivlačniji.

U ljubavi možeš biti ono što jesi

U pravoj ljubavi ljudi mogu izraziti svoju osobnost. Ako stalno glumiš nešto što nisi vrijeme je da prekineš taj krug. To nije ljubav. Možda ga voliš, ali on ne voli tebe. Voljeti nekoga znači prihvatiti ono što je, u potpunosti. Nikada ne možeš biti sretna u vezi ako ne možeš biti ono što jesi.