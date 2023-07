Neki ga vole, drugi se zgražaju i od same pomisli na analni seks. Kako god bilo, o ukusima se ne raspravlja pa tako ni o onima kad su u pitanju seks i seksualne fantazije.

Ako si zainteresirana za analni seks, ali nisi još spremna ići do kraja, stručnjaci za seks savjetuju da isprobaš vanjski analni seks, odnosno seks bez penetracije. Nije nužno da partner penetrira u tvoj analni otvor da biste uživali u ogromnim užicima igranja guzicom. Naime, na našoj se stražnjici nalazi čitav niz živčanih završetaka pa je i sama guzica jedna ogromna erogena zona. Upravo zato, ne trebate ići do kraja da biste iskusili zadovoljstvo analnog seksa.

Nekoliko savjeta kako što više uživati u analnom seksu bez penetracije otkrivamo u nastavku.

Prvo razgovaraj s partnerom

Prije bilo kakvog seksualnog eksperimentiranja, izuzetno je važno iskreno i otvoreno o tome razgovarati s partnerom. Ako si zainteresirana za analni seks, otvoreno to reci partneru. Budi otvorena o svojim željama i izravno mu kaži ako te zanimaju analne igrice, ističu stručnjaci za seks. Nekim je ljudima neugodno razgovarati o analnom seksu pa bi možda bilo najbolje započeti taj razgovor izvan seksualnog konteksta. Ako tvoj partner iz bilo kog razloga nije zainteresiran za takvu vrstu seksa, nemoj ga siliti da pomiče svoje granice. Uvijek možeš uzeti stvari u svoje ruke (ili upotrijebiti seksualne igračke) i sama se 'poigrati' sa svojom guzicom. Na taj ćeš način ujedno i shvatiti što te uzbuđuje i što tvoje tijelo voli, a što ne.

Poigrajte se rukama

Ne trebate kupovati neke skupocjene seksi igračke da biste uživali u analnim igricama, ističu seksolozi. Prije nego što krenete u akciju, pobrinite se za higijenu i provjerite je li sve čisto i uredno. Zatim zauzmite udoban položaj i poigrajte se rukama. To možeš učiniti sama ili pak se prepustiti u ruke partneru. Budite maštoviti, a možete upotrijebiti i malo lubrikanta kako bi vam bilo lakše. Studije su pokazale da velik broj ljudi uživa u takvim analnim igricama.

Uključite vibrator

Ako tražite još više intenziteta ili ako samo volite raznolikost, razmislite i o ubacivanju vibratora u svoju seksualnu rutinu. Stručnjaci preporučaju korištenje silikonskih vibratora koji su otporniji na bakterije. I obavezno nakon svake uporabe operite svoje igračke blagim sapunom bez mirisa.

Isprobajte analingus

Ako ste spremni krenuti još korak dalje, razmislite o analingusu. Riječ je o vrsti oralnog seksa pri kojem se osoba služi jezikom kako bi stimulirala analni otvor svog partnera. S obzirom na to da je anus prepun živčanih završetaka osjetljivih na dodir, ova je vrsta stimulacije mnogima ugodna bez obzira na spol ili seksualnu orijentaciju, pojašnjavaju stručnjaci. Ako se prepustite i opustite, analingus može biti jedno jako senzualno iskustvo i za tebe i za tvog partnera. Dakako, prije nego krenete u akciju pobrinite se da vam guzica i analni otvor budu čisti jer u protivnom može doći do širenja parazita, bakterija i virusa, kao i do prijenosa spolno prenosivih bolesti, napominju seksolozi.

Ako ste uživali, razmislite i o penetraciji

Možete uživati u vanjskoj analnoj stimulaciji bez penetracije. Ipak, ako ste zaintrigirani i htjeli biste ići 'do kraja', stručnjaci napominju da slijeđenje svih prethodno spomenutih savjeta i trikova može pomoći prije upuštanja u seksualni čin. Također, važno je napomenuti da analni seks nije za svakoga, i to je sasvim u redu. Postoje i brojni drugi načini za uživanje u seksualnim užicima.