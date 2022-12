Kraj ljubavi: Pet faza kroz koje većina ljudi prolazi nakon prekida veze

Kraj ljubavi i zajedništva težak je period za svaku osobu koja to prolazi. Postoje različite faze koje dolaze nakon kraja ljubavi, a posebno su teške za osobe koje su primile vijesti poput "ovo više ne ide".

Kraj ljubavi s nekim za koga voliš može stvoriti različite osjećaje poput odbačenosti, povrijeđenosti, sumnje u sebe, ali i ljutnju. Naravno, sigurno si vidjela različite klišeje na televiziji i holivudskim filmovima o tome kako se ljudi nakn prekida prepuštaju ludoj zabavi ili plaču prijateljima na ramenu. No u stvarnosti, mnogi ljudi nisu upoznati s time koje sve faze prolaze i sa kakvim emocijama se trebaju nositi. Radi se o procesu tugovanja i vrlo je univerzalan u cijelom svijetu.

Sigurno si već čula da postoje tipične faze tugovanja, ali proces ne izgleda isto za svakoga. Psihijatrica Elizabeth Kubler-Ross prva je objasnila koncept od pet faza tugovanja (poricanje, ljutnja, pregovaranje, depresija i prihvaćanje) u knjizi "On Death and Dying" koja je izdana 1969. godine. Od tada je ovaj koncept usvojen kao putokaz i za druge gubitke. No nisu sve faze iste za svaku osobu jer neki ljudi će preskočiti određene faze.

Budi najbolja verzija sebe.

Ako proživljaš bolan romantičan prekid sigurno razumiješ da prolaziš kroz različite faze koje imaju veliku sličnost s drugim fazama tugovanja. Profesor psihologije na Sveučilištu Monmouth dr. Gary W. Lewandowski objasnio je što se točno događa nakon što se ljubav završi i svatko krene svojim putem. Naravno koliko će proces biti težak ovisi o tome koliko je osoba uložila u vezu. Na primjer, velika je razlika između para koji je bio zajedno nekoliko mjeseci ili ljudi koji su godinama živjeli zajedno. Međutim, treba naglasiti da sljedeće faze ljudi ipak prođu i da se ponovno počnju osjećati poput sebe (puno puta i bolje nego prije).