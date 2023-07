Faza medenog mjeseca u vezi: Koliko traje i kako znati da je završila?

Poslije svakog izlaska fascinirani ste jedno drugim, najradije se ne biste odvajali i svaki slobodan trenutak provodite zajedno. Sretni ste i ispunjeni i imate osjećaj da kraj sebe imate savršenu osobu. Tako otprilike izgleda početna faza veze koja se obično naziva 'honeymoon' fazom iliti fazom medenog mjeseca.

Slatko je otkrivati što naš partner voli, strast je tada na najvišem nivou i iskre 'frcaju'. “Novi partner čini se savršen jer se poznajete prekratko da biste postali svjesni njegovih mana i potencijalnih problema'', kaže seksualna terapeutkinja Michelle Mouhtis za portal Bride.

Što je 'honeymoon' faza?

To je neopterećeno razdoblje čestog i strastvenog seksa, zajedničkih aktivnosti i upoznavanja u raznim situacijama. U njoj treba uživati, a to parovi i čine pa često kažu da im nikad nije dosta jedno drugoga. Iako se bajkovita faza najčešće javlja na početku odnosa, kod nekih do nje dolazi naknadno, na primjer kad zajedno usele. Tad zrače radošću i romantikom. Uzbudljiva 'honeymoon' faza traje od šest mjeseci do dvije godine i nevjerojatno je privlačna.

Nemoj se brinuti ako je ne doživite na početku – svaka se veza razvija drugačijom dinamikom pa je moguće da će se vama kasnije posložiti 'kockice'. Ipak je važno da vam je kemija postojana. Ako se seksualna privlačnost ne pojavi nakon nekog vremena, to bi mogao biti znak za uzbunu.

Ova lijepa početna faza nerijetko nam stavlja ružičaste naočale pa terapeutkinja Mouhtis savjetuje da u fazi medenog mjeseca ne donosite važne odluke poput zaruka ili vjenčanja. Čvrste, duge veze počinju napredovati tek kad ova faza završi. Zato je razdoblje od šest mjeseci do dvije godine svojevrsno raskrižje veze – ili ćete se rastati ili ćete opstati i dalje se upoznavati.

Kad ta faza završi, stvari bi se mogle malo promijeniti: napredujete pa uviđate da i jedno i drugo imate mane, otvarate ozbiljnije teme, učite jedno o drugom, a najčešće se prorjeđuju seksualni odnosi i uzbudljive zajedničke aktivnosti. Taj prijelaz u novu, ozbiljniju fazu često nije lagan, no zapamti da je to nešto kroz što par mora proći. Samo zato što vam više nisu 'napete' iste stvari, ne znači da je vezi kraj. Upravo suprotno.

Jedino se tako može izroditi kvalitetniji odnos, a za to je najvažnija otvorena komunikacija. U nastavku izdvajamo stvari koje bi vam se mogle promijeniti nakon završetka 'honeymoon' faze.

