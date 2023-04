Znaš li koliko prosječan muškarac ima seksualnih partnerica u životu?

Urbana legenda kaže kako muškarci rado prenapuhavaju broj seksualnih partnerica, dok žene s druge strane smanjuju broj partnera s kojima s u spavale - barem je tako u nešto konzervativnijim sredinama. Tako kažu da ono što muškarac kaže uvijek treba podijeliti na pola, i obratno, broj koji žena kaže pomnožiti s dva da bi se znala prava istina. No, bez obzira na lažljive hvalisavce, stručnjaci ipak imaju posljednju riječ kad je ova statistika u pitanju. Istraživanja naime otkrivaju da većina muškaraca ima relativno mali broj partnerica tijekom života, a vrlo je mali broj ljudi, bez obzira na spol, uistinu promiskuitetan.

No, o kojim brojevima pričamo? Jesu li jednoznamenkasti - ili ipak dvoznamenkasti?

Davne 2006. godine Durex je proveo istraživanje u Hrvatskoj na uzorku od 837 ispitanika, u dobi od 15 do 54 godine, iz čitavog svijeta. Jedno od pitanja bilo je i ono o broju partnerica, te je većina muškaraca odgovorila je da su imali više od 10 partnerica, a žene su uglavnom imale do 5 partnera. Zanimljivo je da su ispitanici s visokom stručnom spremom uglavnom imali veći broj partnerica i partnera, a s godinama života ispitanika taj je broj rastao.

Istraživanja pokazuju kako u Europi muškarci u prosjeku imaju 6 partnerica, a žene 7 partnera tijekom svog života (i to najmanje u Italiji, a najviše u Velikoj Britaniji). Jedna je anketa je pokazala kako i muškarci i žene smatraju da je idealan broj partnera 7. Muškarcima je, kad su njihove partnerice u pitanju, sve iznad 14 bilo 'previše', dok je ženama granica 'dobrog ukusa' za muškarce bila brojka od 15 partnerica. Čak 30 posto ispitanika kazalo je kako bi prekinuli vezu ako bi saznali da su sadašnji partner ili partnerica imali 'burnu seksualnu prošlost'.

Jedno novije istraživanje platforme Manual, provedeno u 35 zemalja, otkriva kako Hrvati prosječno imaju 7.5 seksualnih partnera tijekom života.

No, što se Hrvatske tiče, kod nas gotovo da i nema takvih istraživanja na nacionalnoj raznini. Prije nekoliko godina provedeno je prvo (i zasad posljednje) istraživanje vezano za seksualno ponašanje mladih u dobi od 18 do 24 godine, o kojem Aleksandar Štulhofer, predstojnik Katedre za seksologiju na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu kazao:

“To je ispitivanje pokazalo istu pravilnost, da većina mladih ima jednog ili dva partnera u toj dobi, no postoji i manjina – otprilike jedna trećina seksualno aktivnih mladih ljudi – koja ima pet ili više partnera i to je skupina koja itekako utječe na prosjek. Prosječni broj za muškarce te dobi iznosio je pet partnera, a za žene tri. No taj prosjek skriva činjenicu da je većina imala samo jednog partnera, a manjina više od pet.”

No, problem s prosječnim brojem je što zapravo ne pokazuje pravu istinu, jer većina ispitanika ima mnogo manji broj partnera, a manjina znatno veći broj od prosjeka.

“Važno je reći da ljudi uglavnom ne traže seksualne nego u pravilu intimne partnere. Jedan od razloga zbog kojeg danas imaju više partnera nego prije jest taj što se dob ulaska u seksualne odnose u posljednjih sto godina smanjila, predbračni seks više nije tabu, a dob ulaska u brak se istovremeno itekako povećala. Količina se seksualnih aktivnosti izvan braka stoga iznimno povećala. Drugi čimbenik su promjene u načinu na koji doživljavamo vezu, stabilnost i trajnost veza. Danas intimne veze opstaju kraće i krhkije su, a važan razlog tome su kulturne promjene, veća individualizacija u kojoj se veza stalno na neki način važe i preispituje da li u dovoljnoj mjeri pridonosi osobnoj sreći i razvoju. Ako jedan od partnera nije zadovoljan, on odlazi. Ako veze traju kraće, bit će više veza, a time i više seksualnih partnera. No naglasak ili motivacija ljudi koji se nalaze iza tih brojki nije imati više seksualnih partnera nego imati stabilnu vezu, no nju je danas teže održati nego nekada”, izjavio je Štulhofer.