Začini vikend: 'Kinky' poze koje će donijeti uzbuđenje u spavaću sobu

Ako si željna nečeg novog u spavaćoj sobi, vrijeme je da malo pomakneš granice i začiniš stvari. Predlažemo ti nekoliko kinky poza u seksu.

Postoji mnogo različitih definicija o tome što je kinky, no najjednostavnije bi bilo opisati ga kao seks koji uključuje igru dominacije, vezanje, virtualni seks, igranje uloga, oblačenje kostima, realizaciju tvojih i njegovih maštarija. Sve ono što ne spada u tradicionalni, "pristojni" seks, spada u kinky.

No, prije no što ga svežeš za krevet, razgovaraj s njim o tome što planiraš učiniti kako se njegov mališa ne bi prepao. Dobro znaš da u seksu nema mjesta strahu, osobito želiš li da on bude postojan. Plah je i u trenu će se povući pa i nestati, osjeti li se ugroženim.

Stoga, odlučiš li se za kinky akciju, prvo svom dragom najavi što smjeraš i naravno, dozvoli mu da kaže ne, ukoliko ne želi isprobati ovu vrstu seksa. No, budimo iskrene, koji to muškarac odbija seks? U nastavku ti otkrivamo nekoliko kinky seks poza koje za početak možete isprobati.